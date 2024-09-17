Омские парламентарии обсудили развитие технического образования в регионе

Вторым обсудили проект закона о внесении изменений в статьи 7 и 22 закона «О регулировании отношений в сфере молодежной политики на территории Омской области». Как рассказали разработчики, в документе представлено новое понятие «молодой работник» — гражданин до 35 лет включительно, с трудовым стажем не больше трех лет и не относящийся к категории «молодой специалист». Также во время беседы уточнили основные направления реализации молодежной политики в части оказания содействия профессиональному развитию молодых работников. Кроме того, законопроектом скорректирована формулировка одной из форм международного сотрудничества в сфере молодежной политики (обмен опытом в сфере молодежной политики).