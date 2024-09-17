Омские парламентарии обсудили развитие технического образования в регионе

Posted 17 сентября, 08:10
Published 17 сентября, 08:10
Modified 17 сентября, 08:12
Updated 17 сентября, 08:12
В понедельник, 16 сентября, прошло выездное заседание комитета регионального Заксобрания образованию, науке, культуре и молодёжной политике. Депутаты, представители органов исполнительной власти, контрольно-счетной палаты и прокуратуры ездили в Омский технологический колледж, который находится на 21-й Амурской. Они рассмотрели вопросы, которые касаются реализации федерального проекта «Профессионалитет», развития технического образования и два законопроекта.
Участники заседания провели обзорную экскурсию по учебному заведению и осмотрели лаборатории, где готовят будущих специалистов различных сфер услуг. Первым на повестке оказался вопрос реализации федерального проекта «Профессионалитет» на базе колледжа. Депутаты обсудили направления подготовки специалистов, целевое обучение студентов и их дальнейшее трудоустройство.
Немаловажным оказался и вопрос развития технического образования в регионе. В докладе говорилось не только о профориентационной работе, но и об инженерной компетенции у детей.
После этого комитет рассмотрел несколько законопроектов. Один из них касался внесения изменений в статьи 4 и 5 закон «О туристской деятельности в Омской области».
«В частности, конкретизируется вид регионального государственного контроля, в рамках которого оценивается соблюдение требований к деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а также устанавливается новое полномочие органов исполнительной власти субъектов РФ по утверждению положения об аттестационной комиссии, осуществляющей аттестацию экскурсоводов или гидов-переводчиков», — говорилось в проекте закона.
У депутатов не возникло никаких возражений и предложений, поэтому законопроект приняли к рассмотрению.
Вторым обсудили проект закона о внесении изменений в статьи 7 и 22 закона «О регулировании отношений в сфере молодежной политики на территории Омской области». Как рассказали разработчики, в документе представлено новое понятие «молодой работник» — гражданин до 35 лет включительно, с трудовым стажем не больше трех лет и не относящийся к категории «молодой специалист». Также во время беседы уточнили основные направления реализации молодежной политики в части оказания содействия профессиональному развитию молодых работников. Кроме того, законопроектом скорректирована формулировка одной из форм международного сотрудничества в сфере молодежной политики (обмен опытом в сфере молодежной политики).
По решению депутатов, областному парламенту рекомендовали принять законопроект к рассмотрению, в первом и втором чтениях.