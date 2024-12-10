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Лотерея

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2024
Счастливый билет: омич выиграл более 52 млн рублей
Выигрышный билет был куплен через мобильное приложение.
10 декабря, 02:19
Омич выиграл в лотерею 1 миллион рублей, но не пришел за призом
Обладателя крупной суммы ждут в лотерейном центре «Столото».
24 октября, 13:42
Потратят на дом. Супруги из Омска выиграли в лотерею 30 млн рублей
2 октября, 12:09
От 100 рублей до 5 миллионов. Омичка рассказала, как выиграла в лотерею крупную сумму
Женщина побаловала себя билетом на Новый год, но он принес ей только 100 рублей. Однако потом один из билетов оказался с крупным выигрышем.
29 августа, 02:31
Обменялись билетами с женой. Эколог из Омска выиграл в лотерею 2 млн рублей
7 июня, 07:03
Билет принес 5 млн. Житель Омской области выиграл крупный денежный приз в лотерею
29 марта, 03:03
Сказочная удача. Четыре омича выиграли в новогодней лотерее по миллиону рублей
Обладателями крупной суммы стали жители города Омска, Дружино и села Троицкое.
24 января, 09:13
2023
Сказочная удача. Житель Омской области выиграл в лотерею 13 миллионов рублей
Случилось это вчера, 10 декабря, во время розыгрыша гослотереи «Спортлото „5 из 36“.
11 декабря 2023, 13:44
Имя счастливчика пока не известно. Омич выиграл в лотерею 5 миллионов рублей
На билет игрок потратил 300 рублей.
14 августа 2023, 09:51
Уроженец Омской области выиграл в лотерею почти 4 млн рублей
На выигранные деньги мужчина планирует частично закрыть ипотеку.
31 мая 2023, 09:02
2022
Новый год, сгоревший транспорт и неожиданное богатство. Омск в четверг
Итоги дня.
3 ноября 2022, 14:01
Потратил 40 рублей, а выиграл миллион. Омич стал победителем в лотерее
Везучий омич выиграл суперприз.
3 ноября 2022, 12:18
Случайное совпадение. Омич стал миллионером в третий раз, купив лотерейный билет
Омич выиграл суперприз в размере 22 млн рублей.
20 сентября 2022, 05:18

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