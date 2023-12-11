Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Иллюстрация

Сказочная удача. Житель Омской области выиграл в лотерею 13 миллионов рублей

11 декабря 2023, 13:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

Житель Омской области выиграл 13 миллионов рублей в лотерею

Случилось это вчера, 10 декабря, во время розыгрыша гослотереи «Спортлото „5 из 36“.

Суперприз составлял 13 421 988 рублей и именно он достался жителю Омской области, имя которого пока неизвестно. Счастливый обладатель миллионов еще не обратился в лотерейный центр «Столото», известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении за 60 рублей.

По правилам гослотереи «Спортлото „5 из 36“», суперприз достается участнику, который сумел угадать все числа в первом и втором полях билета. Омич отметил 35, 26, 11, 27, 7 в первом поле билета и число 1 — во втором. Именно эта комбинация привела его к заветным миллионам, рассказали в пресс-службе «Столото».

Имя счастливчика пока не известно. Омич выиграл в лотерею 5 миллионов рублей
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Лотереи#Выигрыш#Лотерея#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Город начинает согреваться? В Омске на ТЭЦ-5 запустили еще один резервный котел
Сегодня, 06:03
Мороз отступает. Синоптики назвали дату потепления в Омской области
Сегодня, 05:53
О военных действиях и семье. Студентам ОмГУ организовали встречу с участниками СВО
Сегодня, 11:20
«Заживо замуровали». Омичи рассказали о щенках, запертых на территории предприятия
Сегодня, 10:44
Президентский люкс. В Омске продаются искусственные елки за 650 тысяч рублей
Сегодня, 07:22
О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»
Сегодня, 08:31