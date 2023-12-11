Сказочная удача. Житель Омской области выиграл в лотерею 13 миллионов рублей

Суперприз составлял 13 421 988 рублей и именно он достался жителю Омской области, имя которого пока неизвестно. Счастливый обладатель миллионов еще не обратился в лотерейный центр «Столото», известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении за 60 рублей.