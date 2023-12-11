Сказочная удача. Житель Омской области выиграл в лотерею 13 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Суперприз составлял 13 421 988 рублей и именно он достался жителю Омской области, имя которого пока неизвестно. Счастливый обладатель миллионов еще не обратился в лотерейный центр «Столото», известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении за 60 рублей.
По правилам гослотереи «Спортлото „5 из 36“», суперприз достается участнику, который сумел угадать все числа в первом и втором полях билета. Омич отметил 35, 26, 11, 27, 7 в первом поле билета и число 1 — во втором. Именно эта комбинация привела его к заветным миллионам, рассказали в пресс-службе «Столото».