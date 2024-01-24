Сказочная удача. Четыре омича выиграли в новогодней лотерее по миллиону рублей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Счастливчики-миллионеры определились в первый день 2024 года, о чем рассказал организатор «Национальная Лотерея».
Так, всего в праздничной лотерее «Мечталлион» обладателями шестизначной суммы стали сразу 453 участника по всей стране. Четверо из них оказались жителями Омской области. Оказалось, что лотерейные билеты они покупали в почтовых отделениях и супермаркетах Омска, Дружино и села Троицкое. Всего жителям региона отправилось более 9 000 000 рублей.
Напомним, что ранее, в еще одной новогодней лотерее, но от другого бренда, крупную сумму тоже выиграл омич. Кроме того, тогда счастливчиков было несколько: один из жителей региона получил полмиллиона рублей.