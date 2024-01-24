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Четыре омича стали победителями лотереи и получили по миллиону рублей

Сказочная удача. Четыре омича выиграли в новогодней лотерее по миллиону рублей

24 января 2024, 09:13
Фото: 1MI

Четыре омича стали победителями лотереи и получили по миллиону рублей

Обладателями крупной суммы стали жители города Омска, Дружино и села Троицкое.

Счастливчики-миллионеры определились в первый день 2024 года, о чем рассказал организатор «Национальная Лотерея».

Так, всего в праздничной лотерее «Мечталлион» обладателями шестизначной суммы стали сразу 453 участника по всей стране. Четверо из них оказались жителями Омской области. Оказалось, что лотерейные билеты они покупали в почтовых отделениях и супермаркетах Омска, Дружино и села Троицкое. Всего жителям региона отправилось более 9 000 000 рублей.

Напомним, что ранее, в еще одной новогодней лотерее, но от другого бренда, крупную сумму тоже выиграл омич. Кроме того, тогда счастливчиков было несколько: один из жителей региона получил полмиллиона рублей.

Подарок судьбы. Житель Омской области выиграл миллион в новогодней лотерее
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#Омск#Омская область#Победа#Новости#Лотереи#Выигрыш#Лотерея#Анастасия Баянова
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