Обменялись билетами с женой. Эколог из Омска выиграл в лотерею 2 млн рублей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Эколог из Омска выиграл 2 млн рублей в 1529-м тираже лотереи «Русское лото». Он выбрал денежный приз и теперь может распоряжаться им по своему усмотрению.
Как оказалось, супруги купили по лотерейному билету, но в разных местах. Дома же они обменялись билетами и пожелали друг другу удачи. Сибиряки не увидели передачу «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ и проверили результаты тиража в интернете.
«На экране высветился выигрыш, и я тут же позвал жену. Она так удивилась, что несколько раз переспросила меня, какая это сумма. Выигрыш нам сейчас не лишний. Автомобиль у нас куплен в кредит, да и ремонт в квартире уже пора делать», — рассказал победитель.
Также омич уточнил, что, проверяя билеты, перепутал их. Теперь он не знает, чей билет в итоге оказался выигрышным — его или супруги.