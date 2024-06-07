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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

победитель

Обменялись билетами с женой. Эколог из Омска выиграл в лотерею 2 млн рублей

7 июня 2024, 07:03
Фото: «Столото»
победитель

Супруги из Омска купили друг для друга лотерейные билеты и выиграли два миллиона

Омич решил потратить денежный приз на ремонт в своей квартире. Также он признался, что, проверяя билеты, случайно перепутал их. Теперь он не знает, чей билет оказался выигрышным: его или супруги.

Эколог из Омска выиграл 2 млн рублей в 1529-м тираже лотереи «Русское лото». Он выбрал денежный приз и теперь может распоряжаться им по своему усмотрению.

Как оказалось, супруги купили по лотерейному билету, но в разных местах. Дома же они обменялись билетами и пожелали друг другу удачи. Сибиряки не увидели передачу «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ и проверили результаты тиража в интернете.

«На экране высветился выигрыш, и я тут же позвал жену. Она так удивилась, что несколько раз переспросила меня, какая это сумма. Выигрыш нам сейчас не лишний. Автомобиль у нас куплен в кредит, да и ремонт в квартире уже пора делать», — рассказал победитель.

Также омич уточнил, что, проверяя билеты, перепутал их. Теперь он не знает, чей билет в итоге оказался выигрышным — его или супруги.

Билет принес 5 млн. Житель Омской области выиграл крупный денежный приз в лотерею
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