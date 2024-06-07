Обменялись билетами с женой. Эколог из Омска выиграл в лотерею 2 млн рублей

Супруги из Омска купили друг для друга лотерейные билеты и выиграли два миллиона

Омич решил потратить денежный приз на ремонт в своей квартире. Также он признался, что, проверяя билеты, случайно перепутал их. Теперь он не знает, чей билет оказался выигрышным: его или супруги.