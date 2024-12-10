Счастливый билет: омич выиграл более 52 млн рублей

Posted 10 декабря, 02:19
Published 10 декабря, 02:19
Modified 10 декабря, 07:10
Updated 10 декабря, 07:10
Житель Омской области сорвал джекпот в лотерее «Спортлото 6 из 45», выиграв 52 060 770 рублей. Счастливчик купил билет за 50 рублей через мобильное приложение и угадал все шесть чисел выигрышной комбинации: 2, 4, 5, 21, 30 и 36.
Розыгрыш состоялся в воскресенье, 8 декабря, и стал настоящим триумфом для участника из региона. Пресс-служба «Столото» отметила, что победитель пока не обратился за выигрышем. Срок выплаты — 180 дней с момента обращения за призом. А получить суперприз могут в любой момент, независимо от того, как давно его выигрывали.
Компания напомнила, что вероятность победы не зависит от региона, а основана исключительно на удаче. Комбинации формируются автоматически с помощью лототрона, и любой участник может стать обладателем главного приза.
В 2024 году жителям Омской области уже удалось добиться значительных успехов в лотереях. Всего четыре омича выиграли 61 060 830 рублей.
Напомним, что в октябре этого года супруги из Омска благодаря своему новому увлечению — участию в лотереях — стали обладателями крупного денежного приза в размере 30 млн рублей.