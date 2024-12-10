Счастливый билет: омич выиграл более 52 млн рублей

Розыгрыш состоялся в воскресенье, 8 декабря, и стал настоящим триумфом для участника из региона. Пресс-служба «Столото» отметила, что победитель пока не обратился за выигрышем. Срок выплаты — 180 дней с момента обращения за призом. А получить суперприз могут в любой момент, независимо от того, как давно его выигрывали.