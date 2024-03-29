Билет принес 5 млн. Житель Омской области выиграл крупный денежный приз в лотерею

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В среду, 27 марта, житель Омской области стал счастливым обладателем главного приза в размере 5 миллионов рублей в государственной лотерее «Все или ничего».
Как сообщили представители организации, омич купил билеты на два тиража подряд на сайте «Столото», потратив на это всего 400 рублей. Однако пока победитель еще не обратился за своим выигрышем в лотерейный центр.
К слову, в лотерее «Все или ничего» необходимо угадать 12 чисел из 24, чтобы стать обладателем суперприза.
Напомним, что ранее в новогодней лотерее «Мечталлион» сразу 453 участника по всей России стали обладателями миллиона рублей. Среди них были и жители Омской области. Лотерейные билеты они покупали в почтовых отделениях и супермаркетах Омска, Дружино и села Троицкое. Всего жителям региона было отправлено более 9 млн рублей.