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Потратил 40 рублей, а выиграл миллион. Омич стал победителем в лотерее

3 ноября 12:18
Фото: 1MI
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Омич стал миллионером благодаря лотерейному билету

Везучий омич выиграл суперприз.

По сообщению пресс-службы «Столото», 2 ноября омич купил лотерейный билет и выиграл 1 млн 81 тыс рублей.

Житель Омска угадал все числа комбинации и выиграл суперприз.

Отметим, что победитель еще не забрал свой выигрыш, но известно, что билет он купил всего за 40 рублей.

В пресс-службе также добавили, что жителям Омска везет в лотереях. В 2021 году общая сумма выигрышей омичей составила почти 374 млн рублей, 7 жителей области выиграли призы от 500 тыс до 1 млн рублей, а 14 участников стали миллионерами.

#Юлия Бармина#Общество#Лотереи#Лотерея#Выигрыш
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