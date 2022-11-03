Потратил 40 рублей, а выиграл миллион. Омич стал победителем в лотерее

В пресс-службе также добавили, что жителям Омска везет в лотереях. В 2021 году общая сумма выигрышей омичей составила почти 374 млн рублей, 7 жителей области выиграли призы от 500 тыс до 1 млн рублей, а 14 участников стали миллионерами.