Потратил 40 рублей, а выиграл миллион. Омич стал победителем в лотерее

По сообщению пресс-службы «Столото», 2 ноября омич купил лотерейный билет и выиграл 1 млн 81 тыс рублей.
Житель Омска угадал все числа комбинации и выиграл суперприз.
Отметим, что победитель еще не забрал свой выигрыш, но известно, что билет он купил всего за 40 рублей.
В пресс-службе также добавили, что жителям Омска везет в лотереях. В 2021 году общая сумма выигрышей омичей составила почти 374 млн рублей, 7 жителей области выиграли призы от 500 тыс до 1 млн рублей, а 14 участников стали миллионерами.