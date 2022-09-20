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Случайное совпадение. Омич стал миллионером в третий раз, купив лотерейный билет

Вчера, 05:18
Фото: 1MI

Омич в третий раз стал миллионером благодаря лотерее

Омич выиграл суперприз в размере 22 млн рублей.

Спустя неделю после подведения итогов очередного тиража популярной лотереи стало известно, что суперприз выиграл житель Омска. Мужчина не угадал ни одного числа в билете, что и сделало его обладателем суперприза на сумму 22 448 640 рублей.

Омич рассказал, что купил билет через приложение и в случайном порядке отметил числа в билете — так он поступает последние несколько лет.

«В тот день я проснулся рано утром и почувствовал, что надо рискнуть и побороться за суперприз. Как обычно, отметил случайные числа и пошел заниматься домашними делами. Через полтора часа решил проверить результат. Увидел, что суперприз кто-то выиграл. Самое интересное, что я даже не подумал, что этим счастливчиком был я. Потом повнимательней посмотрел на экран телефона — мой радостный крик слышал весь дом!» — рассказал омич, ставший обладателем суперприза.

Оказалось, что методы омича достаточно успешные: это уже третий крупный приз, который мужчина выиграл в лотерею.  В августе 2019 года он выиграл 4 млн рублей, а через год, весной 2020-го, он стал обладателем еще почти 2 млн рублей.

Новый выигрыш омич собирается потратить на погашение ипотеки и покупку новой недвижимости для своих детей, а также на сюрприз для супруги, в которой скоро юбилей.

Мужчина работает на нефтеперерабатывающем заводе, а свободное время проводит с сыном и дочерью, ездит с семьей за город.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Лотерея#Выигрыш#Миллион
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