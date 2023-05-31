Уроженец Омской области выиграл в лотерею почти 4 млн рублей

В середине мая в 1490-м тираже «Русского лото» омичка выиграла для внука 2 млн рублей на загородный дом. Женщина уже много лет участвует в лотереях. Пенсионерка каждое воскресенье следила за розыгрышами по телеканалу НТВ и мечтала выиграть по-крупному.