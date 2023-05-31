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Уроженец Омской области выиграл в лотерею почти 4 млн рублей

31 мая 2023, 09:02
Фото: 1MI
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На выигранные деньги мужчина планирует частично закрыть ипотеку.

Уроженец Омской области Юрий Пестерев выиграл в лотерею 3 771 870 рублей, сообщил 31 мая официальный распространитель всероссийских государственных лотерей.

Со слов мужчины, участие в розыгрышах — давнее увлечение, а играет омич только на свободные деньги. О выигрыше победитель узнал в личном кабинете на сайте лотереи.

«В глаза сразу бросилась информация с поздравлением о выигрыше. Я спокойно отреагировал, потому что в тот момент не осознавал масштаб случившегося. Кстати, жена вообще воспринимает победу как чудо. Она не верила, что из стольких участников, шанс стать миллионером выпадет именно нам», — поделился победитель.

Юрий два года назад вместе с семьей переехал в Подмосковье, где купил квартиру в кредит. На выигранные деньги мужчина планирует частично закрыть ипотеку.

Фото: Столото

В середине мая в 1490-м тираже «Русского лото» омичка выиграла для внука 2 млн рублей на загородный дом. Женщина уже много лет участвует в лотереях. Пенсионерка каждое воскресенье следила за розыгрышами по телеканалу НТВ и мечтала выиграть по-крупному.

Пенсионерка из Омска подарила внуку лотерейный билет на 2 млн рублей
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#Евгений Игишев#Лотереи#Лотерея#Выигрыш#Общество#Омск#Омская область
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