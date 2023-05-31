Уроженец Омской области выиграл в лотерею почти 4 млн рублей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Уроженец Омской области Юрий Пестерев выиграл в лотерею 3 771 870 рублей, сообщил 31 мая официальный распространитель всероссийских государственных лотерей.
Со слов мужчины, участие в розыгрышах — давнее увлечение, а играет омич только на свободные деньги. О выигрыше победитель узнал в личном кабинете на сайте лотереи.
«В глаза сразу бросилась информация с поздравлением о выигрыше. Я спокойно отреагировал, потому что в тот момент не осознавал масштаб случившегося. Кстати, жена вообще воспринимает победу как чудо. Она не верила, что из стольких участников, шанс стать миллионером выпадет именно нам», — поделился победитель.
Юрий два года назад вместе с семьей переехал в Подмосковье, где купил квартиру в кредит. На выигранные деньги мужчина планирует частично закрыть ипотеку.
В середине мая в 1490-м тираже «Русского лото» омичка выиграла для внука 2 млн рублей на загородный дом. Женщина уже много лет участвует в лотереях. Пенсионерка каждое воскресенье следила за розыгрышами по телеканалу НТВ и мечтала выиграть по-крупному.