Потратят на дом. Супруги из Омска выиграли в лотерею 30 млн рублей

История их успеха началась несколько месяцев назад, когда пара впервые решила попробовать свои силы в лотерее. Как рассказала Кристина, всё началось с простого интереса. Они с мужем купили по лотерейному билету, из соображений любопытства. Однако этот процесс перерос из простого любопытства в любимое совместное хобби. Кристина предпочитает участвовать в онлайн-лотереях, Владимир увлекается моментальными розыгрышами.