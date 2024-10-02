Потратят на дом. Супруги из Омска выиграли в лотерею 30 млн рублей

Posted 2 октября, 12:09
Published 2 октября, 12:09
Modified 2 октября, 13:15
Updated 2 октября, 13:15
Омские супруги Владимир и Кристина благодаря своему новому увлечению — участию в лотереях — стали обладателями крупного денежного приза в размере 30 млн рублей.
Несмотря на то, что их первые попытки участия в лотереях не приносили значительных результатов, пара не теряла надежды. Однажды, посетив фирменный магазин «Столото» неподалеку от дома, они решили приобрести несколько билетов моментальной лотереи. Это решение оказалось судьбоносным. Владимир, стерев защитный слой на одном из билетов, обнаружил символ «5Х» рядом с цифрой 6 000 000.
История их успеха началась несколько месяцев назад, когда пара впервые решила попробовать свои силы в лотерее. Как рассказала Кристина, всё началось с простого интереса. Они с мужем купили по лотерейному билету, из соображений любопытства. Однако этот процесс перерос из простого любопытства в любимое совместное хобби. Кристина предпочитает участвовать в онлайн-лотереях, Владимир увлекается моментальными розыгрышами.
Кристина, инженер-проектировщик по профессии, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком. Владимир занимается бизнесом в сфере технического обслуживания стоматологического оборудования. Вместе с женой уже планирует, как распорядиться выигрышем. Первым делом они намерены приобрести собственный дом, что станет важным этапом в их жизни. Сейчас пара проживает в Подмосковье.
Важно отметить, что с 2014 года все лотереи в России находятся под государственным контролем. Министерство финансов и Министерство спорта РФ являются организаторами, а розыгрыши проходят под строгим надзором Федеральной налоговой службы.
Как ранее стало известно Городу55, омичка Галина, работающая бухгалтером, выиграла крупный приз в размере одного миллиона рублей. Удача пришла к ней после покупки 15 лотерейных билетов.
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