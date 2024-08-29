От 100 рублей до 5 миллионов. Омичка рассказала, как выиграла в лотерею крупную сумму

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:55
В «Национальной Лотерее» рассказали, что жительница Омска стала победительницей в очередном розыгрыше. Как выяснилось, омичка сначала не так уж и верила в подобные выигрыши. Воодушевленная женщина рассказала, что сначала купила билет за 100 рублей перед Новым годом, чтобы сильно не рисковать, и он принес ей столько же. В течение времени ей удавалось выигрывать лишь небольшие суммы, но всё изменилось в день последнего розыгрыша. Она сначала не поверила своим глазам — оказалось, что стала обладательницей пяти миллионов рублей.
«У меня было предчувствие победы. Я занималась домашними делами и вспомнила о розыгрыше. Решила проверить результаты и увидела заветное смс. Пересчитывала нули несколько раз, не веря своим глазам!», — рассказала она.
Полученный приз омичка планирует вложить в покупку недвижимости, что станет важным шагом в её жизни.
Ранее Город55 писал про выигрыш в лотерее жителей Омской области. Четверо омичей выиграли более 9 млн рублей. Один из них проживает в Омске, а еще трое — в районах нашего региона.