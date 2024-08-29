От 100 рублей до 5 миллионов. Омичка рассказала, как выиграла в лотерею крупную сумму

В «Национальной Лотерее» рассказали, что жительница Омска стала победительницей в очередном розыгрыше. Как выяснилось, омичка сначала не так уж и верила в подобные выигрыши. Воодушевленная женщина рассказала, что сначала купила билет за 100 рублей перед Новым годом, чтобы сильно не рисковать, и он принес ей столько же. В течение времени ей удавалось выигрывать лишь небольшие суммы, но всё изменилось в день последнего розыгрыша. Она сначала не поверила своим глазам — оказалось, что стала обладательницей пяти миллионов рублей.