Омич выиграл в лотерею 1 миллион рублей, но не пришел за призом

Posted 24 октября, 13:42
Published 24 октября, 13:42
Modified 24 октября, 13:45
Updated 24 октября, 13:45
Вчера, 23 октября, участник «Большого Спортлото» из Омска стал обладателем крупного приза — 1 миллиона рублей. В пресс-службе «Столото» рассказали, что мужчина купил билет за 90 рублей в пункте продаж «Лотереи Москвы». Его выигрыш увеличился до 1 000 060 рублей благодаря развернутой ставке.
Счастливчиком также стал житель Перми, он приобрел «счастливый» билет за 30 рублей в мобильном приложении и уже забрал приз. Чего не скажешь об омиче, выигрыш все еще ждет его в лотерейном центре «Столото».
Напомним, что в начале месяца удача улыбнулась еще одним жителям Омской области. Супружеская пара выиграла в лотерею 30 миллионов рублей и теперь планирует купить частный дом.