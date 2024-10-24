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Posted 24 октября, 13:42

Published 24 октября, 13:42

Modified 24 октября, 13:45

Updated 24 октября, 13:45

Омич выиграл в лотерею 1 миллион рублей, но не пришел за призом

Омич выиграл в лотерею 1 миллион рублей, но не пришел за призом

24 октября 2024, 13:42
Фото: 1MI
Обладателя крупной суммы ждут в лотерейном центре «Столото».

Вчера, 23 октября, участник «Большого Спортлото» из Омска стал обладателем крупного приза — 1 миллиона рублей. В пресс-службе «Столото» рассказали, что мужчина купил билет за 90 рублей в пункте продаж «Лотереи Москвы». Его выигрыш увеличился до 1 000 060 рублей благодаря развернутой ставке.

Счастливчиком также стал житель Перми, он приобрел «счастливый» билет за 30 рублей в мобильном приложении и уже забрал приз. Чего не скажешь об омиче, выигрыш все еще ждет его в лотерейном центре «Столото».

Напомним, что в начале месяца удача улыбнулась еще одним жителям Омской области. Супружеская пара выиграла в лотерею 30 миллионов рублей и теперь планирует купить частный дом.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Лотереи#Выигрыш#Лотерея#Лотерейные билеты
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