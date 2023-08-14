Имя счастливчика пока не известно. Омич выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Агентство «Ромир», специализирующееся на маркетинговых исследованиях сообщает, что 77% россиян хотя бы раз в жизни играли в лотерею: 38% испытывают удачу реже раза в год, 29% — 1-2 раза в год, 9% — пару раз в месяц и 1% — чаще.