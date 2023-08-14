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Имя счастливчика пока не известно. Омич выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

14 августа 2023, 09:51
Фото: 1MI
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Житель Омской области выиграл в лотерею 5 миллионов

На билет игрок потратил 300 рублей.

Житель Омской области выиграл в лотерею 5 млн рублей. Розыгрыш государственной лотереи «Рапидо» прошел сегодня, 14 августа. Победитель пока не обратился за причитающимися ему деньгами. Известно лишь, что билет за 300 рублей он приобрел через мобильное приложение.

Агентство «Ромир», специализирующееся на маркетинговых исследованиях сообщает, что 77% россиян хотя бы раз в жизни играли в лотерею: 38% испытывают удачу реже раза в год, 29% — 1-2 раза в год, 9% — пару раз в месяц и 1% — чаще.

Ранее Город55 сообщал, что уроженец Омской области Юрий Пестерев выиграл в лотерею 3 771 870 рублей. На выигранные деньги мужчина планирует частично закрыть ипотеку.

Уроженец Омской области выиграл в лотерею почти 4 млн рублей
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#Евгений Игишев#Лотерея#Выигрыш#Розыгрыш#Игра#Билет#Общество#Омск#Омская область
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