gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

График

Выбрать дату
Сентябрь
Техническая неисправность. В Омском аэропорту рейс в Сургут задержали на 15 часов
24 сентября, 05:51
В Омске на время ограничат движение трамваев: новое расписание
В Амурском поселке ремонтируют трамвайные пути, поэтому трамваи поедут по измененным маршрутам.
9 сентября, 09:46
Июль
В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи
4 июля, 06:55
Июнь
Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
21 июня, 08:27
Неделю без НТВ, ТНТ и СТС. Омичей оставят без ряда любимых телеканалов
17 июня, 02:33
Май
С 3 по 21 число. Омичам рассказали, когда ждать зачисления пенсий и пособий в июне
31 мая, 08:37
Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мост
31 мая, 08:35
Апрель
Приходит время тазиков. Рассказываем, когда в Омске отключат горячую воду
26 апреля, 07:22
Весенний мини-отпуск: сколько выходных будет в мае 2024 года
9 апреля, 06:49
Декабрь 2023
Стало известно, как будут работать отделения «Почты России» в новогодние праздники
26 декабря 2023, 13:12
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
21 декабря 2023, 06:02
Ноябрь 2023
На севере Омской области ввели особый режим из-за забитого льдом водопровода
23 ноября 2023, 11:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика