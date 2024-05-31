Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мост

Глава города разделил обеспокоенность жителей Левобережья из-за перекрытия перекрестков. Он объяснил, что без ограничений не получится выполнить перекладку сетей в срок и качественно, чтобы в будущем не возникали вопросы с отоплением, водоснабжением, электричеством.