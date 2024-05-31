Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мост

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Сегодня, 31 мая, мэр Сергей Шелест посетил бульвар Архитекторов, где проходит масштабная реконструкция дороги. Он проверил, как идут работы, и отметил, что сейчас ключевую роль играют ресурсоснабжающие организации.
Глава города разделил обеспокоенность жителей Левобережья из-за перекрытия перекрестков. Он объяснил, что без ограничений не получится выполнить перекладку сетей в срок и качественно, чтобы в будущем не возникали вопросы с отоплением, водоснабжением, электричеством.
«Уважаемые омичи, прошу вас с пониманием отнестись к происходящим процессам. Подрядчик идет в графике, свои обязательства выполняет. Диалог с ресурсоснабжающими организациями отлажен. Думаю, результат этой большой работы положительно повлияет на жизнь нашего города», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
Помимо этого, Сергей Шелест проверил, как идут дела на Ленинградском мосту. Предварительная дата официального открытия моста — 12 июня.
«Еще одна важная для города работа практически завершена: сегодня ночью подрядчик — компания „СтройТраст“ — приступит к нанесению пластиковой разметки на Ленинградском мосту. Довольно символично: в День России запустить объект, капитально отремонтированный на средства нацпроекта „Безопасные качественные дороги“», — отметил мэр.
Одновременно с нанесением разметки идет проверка элементов моста на соответствие проектным решениям и их качество. 10 июня на объекте состоятся статические и динамические испытания.