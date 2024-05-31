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проверка работ на бульваре Архитекторов

Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мост

31 мая 2024, 08:35
Фото: тг-канал Сергея Шелеста
проверка работ на бульваре Архитекторов
Сергей Шелест посетил бульвар Архитекторов, где идет масштабная реконструкция дороги, и лично проверил ход работ. Также мэр проверил, как продвигается капремонт Ленинградского моста по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», и сообщил, когда планируется его открытие.

Сегодня, 31 мая, мэр Сергей Шелест посетил бульвар Архитекторов, где проходит масштабная реконструкция дороги. Он проверил, как идут работы, и отметил, что сейчас ключевую роль играют ресурсоснабжающие организации.

проверка работ на бульваре Архитекторовпроверка работ на бульваре Архитекторов
проверка работ на бульваре Архитекторов
Фото: тг-канал Сергея Шелеста

Глава города разделил обеспокоенность жителей Левобережья из-за перекрытия перекрестков. Он объяснил, что без ограничений не получится выполнить перекладку сетей в срок и качественно, чтобы в будущем не возникали вопросы с отоплением, водоснабжением, электричеством.

«Уважаемые омичи, прошу вас с пониманием отнестись к происходящим процессам. Подрядчик идет в графике, свои обязательства выполняет. Диалог с ресурсоснабжающими организациями отлажен. Думаю, результат этой большой работы положительно повлияет на жизнь нашего города», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
проверка работ на бульваре Архитекторовпроверка работ на бульваре Архитекторов
проверка работ на бульваре Архитекторов
Фото: тг-канал Сергея Шелеста

Помимо этого, Сергей Шелест проверил, как идут дела на Ленинградском мосту. Предварительная дата официального открытия моста — 12 июня.

«Еще одна важная для города работа практически завершена: сегодня ночью подрядчик — компания „СтройТраст“ — приступит к нанесению пластиковой разметки на Ленинградском мосту. Довольно символично: в День России запустить объект, капитально отремонтированный на средства нацпроекта „Безопасные качественные дороги“», — отметил мэр.
проверка работ на Ленинградском моступроверка работ на Ленинградском мосту
проверка работ на Ленинградском моступроверка работ на Ленинградском мосту
проверка работ на Ленинградском мосту
Фото: тг-канал Сергея Шелеста

Одновременно с нанесением разметки идет проверка элементов моста на соответствие проектным решениям и их качество. 10 июня на объекте состоятся статические и динамические испытания.

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