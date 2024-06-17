Неделю без НТВ, ТНТ и СТС. Омичей оставят без ряда любимых телеканалов

Уточним, что первый мультиплекс РТРС-1 включает в себя следующие каналы: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России» (ОТР) и «ТВ Центр». Второй мультиплекс РТРС-2 состоит из следующих каналов: «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», ТНТ и «Муз-ТВ».