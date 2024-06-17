Неделю без НТВ, ТНТ и СТС. Омичей оставят без ряда любимых телеканалов

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:37
В Омской области временно могут возникнуть проблемы с телевещанием. О возможных перебоях предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
С 17 по 23 июня ожидаются следующие временные отключения:
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.
Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», — уточнили в пресс-центре омского филиала РТРС.
Уточним, что первый мультиплекс РТРС-1 включает в себя следующие каналы: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России» (ОТР) и «ТВ Центр». Второй мультиплекс РТРС-2 состоит из следующих каналов: «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», ТНТ и «Муз-ТВ».