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Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

иллюстрация

Неделю без НТВ, ТНТ и СТС. Омичей оставят без ряда любимых телеканалов

17 июня 2024, 02:33
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На этой неделе омичи останутся без любимых телеканалов

С 17 по 23 июня в регионе ожидаются временные отключения сигнала. О подобных перебоях предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

В Омской области временно могут возникнуть проблемы с телевещанием. О возможных перебоях предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

С 17 по 23 июня ожидаются следующие временные отключения:

  • Ачаирский — 18 июня, с 11:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2);
  • Крестики — 19 июня, с 11:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2);
  • Летние — 19 июня, с 6:00 до 12:00 (РТРС-1);
  • Летние — 19 июня, с 10:00 до 12:00 (РТРС-2);
  • Черлак — 20 июня, с 8:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России»).
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.
Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», — уточнили в пресс-центре омского филиала РТРС.

Уточним, что первый мультиплекс РТРС-1 включает в себя следующие каналы: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России» (ОТР) и «ТВ Центр». Второй мультиплекс РТРС-2 состоит из следующих каналов: «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», ТНТ и «Муз-ТВ».

Перебои всю неделю. Омичей предупредили о временном отключении телевещания
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