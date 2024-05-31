С 3 по 21 число. Омичам рассказали, когда ждать зачисления пенсий и пособий в июне

Выплаты в нашем регионе начинаются с третьего числа каждого месяца. В этот же день семьи с детьми получают разные меры социальной поддержки. В некоторых населенных пунктах выплаты через почту начнут поступать уже с первого июня в соответствии с графиком почтовых отделений.