С 3 по 21 число. Омичам рассказали, когда ждать зачисления пенсий и пособий в июне

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Выплаты в нашем регионе начинаются с третьего числа каждого месяца. В этот же день семьи с детьми получают разные меры социальной поддержки. В некоторых населенных пунктах выплаты через почту начнут поступать уже с первого июня в соответствии с графиком почтовых отделений.
Социальный фонд России сообщил, когда будут доставлять пенсии и социальные выплаты в Омской области в июне:
Напомним, что с 1 июня омичи могут рассчитывать на новые выплаты и льготы. Пенсионеры, которые достигнут 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. Это означает, что их пенсия увеличится на 8 134,88 рубля.
Помимо этого, инвалиды, которым в мае установят первую группу инвалидности, получат доплату в размере 8 134,88 рубля. С 1 июня пенсионерам, которые уволились, проиндексируют размер пенсии. Это происходит автоматически с 1 января. Также будет проиндексирована льготная стоимость проездных документов в регионах.