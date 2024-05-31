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С 3 по 21 число. Омичам рассказали, когда ждать зачисления пенсий и пособий в июне

31 мая 2024, 08:37
Фото: Город55
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Жителям Омска и области рассказали, когда в июне им придет пенсия и пособия

Социальный фонд России опубликовал график доставки пенсий и социальных выплат в Омской области на июнь. Согласно этому графику, выплаты будут осуществляться 3, 5, 6, 7, 14 и 21 числа. Подробности — в материале.

Выплаты в нашем регионе начинаются с третьего числа каждого месяца. В этот же день семьи с детьми получают разные меры социальной поддержки. В некоторых населенных пунктах выплаты через почту начнут поступать уже с первого июня в соответствии с графиком почтовых отделений.

Социальный фонд России сообщил, когда будут доставлять пенсии и социальные выплаты в Омской области в июне:

  • 3 июня — семьи с детьми получат единое пособие и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан на свои банковские счета. Также будут осуществлены выплаты в связи с рождением первого ребенка;
  • 5 июня — день, когда будут осуществлены выплаты из средств материнского капитала;
  • 6 и 7 июня — работающие граждане получат пособие по уходу за детьми до 1,5 лет на свои банковские счета;
  • 7, 14 и 21 июня — в эти дни пенсии и другие выплаты будут зачислены на банковские счета получателей.

Напомним, что с 1 июня омичи могут рассчитывать на новые выплаты и льготы. Пенсионеры, которые достигнут 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. Это означает, что их пенсия увеличится на 8 134,88 рубля.

Помимо этого, инвалиды, которым в мае установят первую группу инвалидности, получат доплату в размере 8 134,88 рубля. С 1 июня пенсионерам, которые уволились, проиндексируют размер пенсии. Это происходит автоматически с 1 января. Также будет проиндексирована льготная стоимость проездных документов в регионах.

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