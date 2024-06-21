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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

иллюстрация

Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета

21 июня 2024, 08:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жителям Омска рассказали, как узнать, когда в их доме отключат воду

В Омске продолжается поэтапный сезон отключения горячего водоснабжения. На официальном сайте «Омск РТС» появился специальный инструмент — виджет. С его помощью можно легко узнать график отключения горячей воды.

С 21 мая в Омске стартовал сезон отключения горячего водоснабжения. В этот период без горячей воды останутся 778 домов, включая школы и детские сады. Отметим, что воду отключают поэтапно. Следующие отключения запланированы:

  • с 19 июня по 2 июля — ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5;
  • с 25 июня по 8 июля — ТЭЦ-3 и часть домов на Левом берегу;
  • с 11 по 24 июля — ТЭЦ-5;
  • с 30 июля по 12 августа — ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5;
  • с 5 по 12 августа — ТЭЦ-4.

Для удобства горожан на официальном сайте «Омск РТС» есть специальный инструмент — виджет. Он позволяет легко узнать график отключения горячей воды в вашем доме. Чтобы воспользоваться этим инструментом, перейдите по ссылке и введите свой адрес.

Напомним, что в этом году с подачей горячей воды постоянно возникают проблемы. За последнюю неделю в ЕДДС городской администрации поступило более 4 тысяч жалоб от омичей на отсутствие горячей воды. Особенно много жалоб было из микрорайонов «Амурский» и «Регата», где прошел плановый ремонт.

За неделю омичи оставили более 4 000 жалоб на отсутствие горячей воды после ремонта
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