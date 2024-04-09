Весенний мини-отпуск: сколько выходных будет в мае 2024 года

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Внезапно, майские праздники в 2024 году начинаются еще в апреле: 29 и 30 числа переносятся с выходных. А вот суббота, 27 апреля, будет рабочей. Таким образом майские выходные начнутся с воскресенья, 28 апреля, и продлятся до 2 мая.
После этого россиян ждет неприлично короткая рабочая неделя — работать придется всего два дня, 2 и 3 мая, а 4 и 5 мая — снова выходные.
Следующая рабочая неделя будет на один день длиннее, работать нужно будет с 6 по 8 мая, при этом среда будет сокращенным предпраздничным днем. А уже в четверг, 9 мая, начнутся новые праздничные выходные. Они продлятся до понедельника, 13 мая — в этот день пора выходить на работу.
Отметим, что речь идет только о тех, кто работает стандартную «пятидневку»: сменного графика и графика дежурств это не касается. Однако в дни официальных праздников, — 1 и 9 мая, — работа должна оплачиваться в двойном размере.
Иной график также будет у сотрудников спецслужб — полиции, пожарных, медиков, спасателей. Телефоны экстренных спецслужб также будут доступны круглосуточно.