Весенний мини-отпуск: сколько выходных будет в мае 2024 года

Следующая рабочая неделя будет на один день длиннее, работать нужно будет с 6 по 8 мая, при этом среда будет сокращенным предпраздничным днем. А уже в четверг, 9 мая, начнутся новые праздничные выходные. Они продлятся до понедельника, 13 мая — в этот день пора выходить на работу.