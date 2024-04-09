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Весенний мини-отпуск: сколько выходных будет в мае 2024 года

Весенний мини-отпуск: сколько выходных будет в мае 2024 года

9 апреля 2024, 06:49
Фото: 1MI
Производственный календарь на 2024 год радует россиян длинными выходными в мае. Подробнее рассказал портал newia.ru.

Внезапно, майские праздники в 2024 году начинаются еще в апреле: 29 и 30 числа переносятся с выходных. А вот суббота, 27 апреля, будет рабочей. Таким образом майские выходные начнутся с воскресенья, 28 апреля, и продлятся до 2 мая.

После этого россиян ждет неприлично короткая рабочая неделя — работать придется всего два дня, 2 и 3 мая, а 4 и 5 мая — снова выходные.

Следующая рабочая неделя будет на один день длиннее, работать нужно будет с 6 по 8 мая, при этом среда будет сокращенным предпраздничным днем. А уже в четверг, 9 мая, начнутся новые праздничные выходные. Они продлятся до понедельника, 13 мая — в этот день пора выходить на работу.

Отметим, что речь идет только о тех, кто работает стандартную «пятидневку»: сменного графика и графика дежурств это не касается. Однако в дни официальных праздников, — 1 и 9 мая, — работа должна оплачиваться в двойном размере.

Иной график также будет у сотрудников спецслужб — полиции, пожарных, медиков, спасателей. Телефоны экстренных спецслужб также будут доступны круглосуточно.

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#Общество#Работа#Полиция#Россия#Выходные#Пожарные#Новости#Спецслужбы#Майские праздники#Ольга Акамова#Апрель#Май#Рабочая неделя#Спасатели#Медики#График
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