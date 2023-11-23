На севере Омской области ввели особый режим из-за забитого льдом водопровода

Тем временем в МУП «РТЦ ЖКХ» сообщили, что водоснабжение налажено, вода уже поступила в дома жителей Тары. Однако сегодня же, 23 ноября, в 20:00 часов снова произойдет отключение. До 7:00 часов пятницу, 24 ноября, водопровод очистят от остатков наледи.