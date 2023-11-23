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Published Сегодня, 11:38

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Воду включают по расписанию

На севере Омской области ввели особый режим из-за забитого льдом водопровода

23 ноября 2023, 11:38
Фото: Город55
Воду включают по расписанию

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за отключения воды

Водопровод забился льдом, и поэтому воду включают в строго обозначенное время.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о начале проверки из-за аварийного отключения водоснабжения Тары. Ранее сообщалось, что из-за внутриводовой шуги (мелкого рыхлого льда, появляющегося перед ледоставом, забивающего сифоновые оголовки водозабора) в городе забился водопровод, из-за чего на время прочистки пришлось отключить воду.

Чтобы права жителей Тары не оказались ограничены, а детсады, школы и больницы не перестали работать, прокуроры выехали на место инцидента, чтобы проконтролировать работу местной администрации и ресурсоснабжающей организации.

Вдобавок к этому в городе ввели режим повышенной готовности, аварийные службы переведены на усиленный режим работы. После проверки прокуратура может принять особые меры, если на то будут основания.

Тем временем в МУП «РТЦ ЖКХ» сообщили, что водоснабжение налажено, вода уже поступила в дома жителей Тары. Однако сегодня же, 23 ноября, в 20:00 часов снова произойдет отключение. До 7:00 часов пятницу, 24 ноября, водопровод очистят от остатков наледи.

О возможном изменении графика подачи воды жителей Тары пообещали дополнительно проинформировать. Предприятие извинилось перед жителями города за доставленные неудобства.

В Омской области отключили воду из-за низкого уровня Иртыша и холодной погоды
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