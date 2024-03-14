Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Сегодня, 14 марта, в омском ДК «Химик» работников уголовно-исполнительной службы поздравили со 145-летием структуры. В время мероприятия временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Омской области Сергей Балдин ответил на вопросы Города55.
Руководитель ведомства рассказал, что не планирует кадровых перестановок в связи с вступлением в должность.
«На сегодняшний день не вижу необходимости что-то изменять. Необходимо, наоборот, сохранить кадровый потенциал в учреждениях. Люди — это наше богатство. Мы должны ценить труд каждого сотрудника. Сегодня у нас есть очень опытные сотрудники, которые вносят огромный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы. Пока работаем в том составе, который есть», — сообщил Балдин.
Сергей Балдин с 2011 по 2018 годы руководил колонией № 6 в Оренбургской области, известной, как «Черный дельфин», в которой отбывают наказания, в том числе, осужденные пожизненно. Он рассказал, как будет применять полученный опыт.
«На прохождении всей службы во всех учреждениях я получал огромный опыт, который буду применять на территории Омской области. Будем продолжать укреплять режимные требования. Будем развивать производство. Будем укреплять материальную базу. Есть масса воспитательной работы как с личным составом, так и с нашими осужденными».
Хоть предыдущее место работы Сергея Балдина и носило красивое название «Черный дельфин», он не собирается переименовывать омские колонии.
«Абсолютно таких идей нет. Мы будем работать так, как годами складывалось. Не вижу необходимости в этом. Вижу слаженную профессиональную работу коллективов».
Врио начальника омского УФСИН пообещал, что работа пенитенциарной системы в регионе будет более открыта для представителей средств массовой информации.
«В последние годы система исполнения наказаний стала более открытой. Я уверен, что это все заметили. Нам скрывать нечего. Мы готовы показать, как мы работаем, что мы производим для населения».
Речь идет о продукции омских колоний: мебели, рабочей одежды, товаров для дома, сельскохозяйственного оборудования, металлических ограждений, ворот и других изделий.
Также руководитель добавил, что успел познакомиться с коллективом, а вот Омск ему удалось пока что увидеть только из окна служебного автомобиля.
Сергей Балдин занял должность начальника регионального УФСИН с приставкой врио 12 марта. Ранее ведомство возглавлял Константин Книс, он оставил пост в конце прошлого года. За последние месяцы в управлении сменились 2 врио — Алексей Турбанов и Михаил Белозеров.