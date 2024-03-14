Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Новый глава омского УФСИН рассказал о планах работы в регионе

Без «Черных дельфинов»: новый глава омского УФСИН не будет переименовывать колонии

14 марта 2024, 13:19
Фото: Евгений Игишев / Город55

Новый глава омского УФСИН рассказал о планах работы в регионе

Сергей Балдин сообщил, что сохранит действующий управленческий состав в ведомстве.

Сегодня, 14 марта, в омском ДК «Химик» работников уголовно-исполнительной службы поздравили со 145-летием структуры. В время мероприятия временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Омской области Сергей Балдин ответил на вопросы Города55.

Руководитель ведомства рассказал, что не планирует кадровых перестановок в связи с вступлением в должность.

«На сегодняшний день не вижу необходимости что-то изменять. Необходимо, наоборот, сохранить кадровый потенциал в учреждениях. Люди — это наше богатство. Мы должны ценить труд каждого сотрудника. Сегодня у нас есть очень опытные сотрудники, которые вносят огромный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы. Пока работаем в том составе, который есть», — сообщил Балдин.

Сергей Балдин с 2011 по 2018 годы руководил колонией № 6 в Оренбургской области, известной, как «Черный дельфин», в которой отбывают наказания, в том числе, осужденные пожизненно. Он рассказал, как будет применять полученный опыт.

«На прохождении всей службы во всех учреждениях я получал огромный опыт, который буду применять на территории Омской области. Будем продолжать укреплять режимные требования. Будем развивать производство. Будем укреплять материальную базу. Есть масса воспитательной работы как с личным составом, так и с нашими осужденными».
Сергей Балдин сегодня поздравил коллектив с профессиональным праздникомСергей Балдин сегодня поздравил коллектив с профессиональным праздником
Сергей Балдин сегодня поздравил коллектив с профессиональным праздником
Фото: Евгений Игишев / Город55

Хоть предыдущее место работы Сергея Балдина и носило красивое название «Черный дельфин», он не собирается переименовывать омские колонии.

«Абсолютно таких идей нет. Мы будем работать так, как годами складывалось. Не вижу необходимости в этом. Вижу слаженную профессиональную работу коллективов».

Врио начальника омского УФСИН пообещал, что работа пенитенциарной системы в регионе будет более открыта для представителей средств массовой информации.

«В последние годы система исполнения наказаний стала более открытой. Я уверен, что это все заметили. Нам скрывать нечего. Мы готовы показать, как мы работаем, что мы производим для населения».

Речь идет о продукции омских колоний: мебели, рабочей одежды, товаров для дома, сельскохозяйственного оборудования, металлических ограждений, ворот и других изделий.

Также руководитель добавил, что успел познакомиться с коллективом, а вот Омск ему удалось пока что увидеть только из окна служебного автомобиля.

Сергей Балдин занял должность начальника регионального УФСИН с приставкой врио 12 марта. Ранее ведомство возглавлял Константин Книс, он оставил пост в конце прошлого года. За последние месяцы в управлении сменились 2 врио — Алексей Турбанов и Михаил Белозеров.

Омское УФСИН возглавил экс-начальник «Черного дельфина»
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#УФСИН#Кадры#Производство#Мебель#Евгений Игишев#Средства массовой информации#Оренбургская область#Города55#Сергей Балдин
Подпишитесь
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
Сегодня, 05:04
Приходят в норму. В Омской области снизилось число пациентов с COVID-19
Сегодня, 07:37
Конкурс блинов и баня на сцене. Что ждет омичей на массовых масленичных гуляниях
Сегодня, 09:58
В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода
Сегодня, 09:34
Надо вставать на колени. Ослабленной женщине «отказали» в госпитализации в омской ЦРБ
Сегодня, 10:12