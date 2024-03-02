Открытие нового корпуса ОмГУ, пожар в пятиэтажке и похолодание до -22. Омск в субботу

Возгорание произошло примерно в 4 часа утра в Ленинском округе. На месте работали 7 спасателей и 5 пожарных машин. К их прибытию из окна квартиры на первом этаже и подъезда шел дым. 16 человек смогли самостоятельно эвакуироваться, однако еще 13 жильцам с верхних этажей потребовалась помощь спасателей. К счастью, никто из них не пострадал. Причиной пожара стал сбой в работе электрооборудования.