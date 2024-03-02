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Открытие нового корпуса ОмГУ, пожар в пятиэтажке и похолодание до -22. Омск в субботу

2 марта 2024, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске открыли главный корпус-долгострой ОмГУ

В Омске ввели в эксплуатацию главный корпус ОмГУ на улице Фрунзе, 6. Соответствующий указ был подписан вчера, 1 марта. В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров будут обучаться студенты юридического факультета. Также в новый корпус переедут сотрудники университета и центр делового образования. Стоит отметить, что на строительство корпуса потратили целых 17 лет. За эти годы подрядчик не раз замораживал стройку.

Спустя 17 лет. В Омске открыли главный корпус-долгострой ОмГУ на улице Фрунзе
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Новость №2. В омской пятиэтажке на Карбышева вспыхнула квартира на 1-м этаже

Возгорание произошло примерно в 4 часа утра в Ленинском округе. На месте работали 7 спасателей и 5 пожарных машин. К их прибытию из окна квартиры на первом этаже и подъезда шел дым. 16 человек смогли самостоятельно эвакуироваться, однако еще 13 жильцам с верхних этажей потребовалась помощь спасателей. К счастью, никто из них не пострадал. Причиной пожара стал сбой в работе электрооборудования.

Спасли 13 человек. В омской пятиэтажке вспыхнула квартира на первом этаже
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Новость №3. В Омскую область придет кратковременное похолодание до -22 градусов

Согласно Обь-Иртышскому УГМС, несмотря на приход весны, в регионе продолжается морозная погода. При этом с наступлением марта продолжительность дня увеличивается, а пасмурная погода уменьшается. 1 марта на северо-востоке области выпали осадки в количестве 6-8 мм, что составляет 24-42% месячной нормы. Завтра, 2 марта, погода постепенно улучшится, и осадки прекратятся (днем от -4 до -9). Ночью 3 марта возможно похолодание до -22 градусов. К нашей радости, морозы носят кратковременный характер, и уже со следующей недели омичей ждет долгожданное потепление.

Кратковременное похолодание. Синоптики рассказали, что ждет омичей в марте
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Спустя 17 лет. В Омске открыли главный корпус-долгострой ОмГУ на улице Фрунзе
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