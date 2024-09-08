Спустя три года. На городских картах появилась улица «Омского Авангарда»

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
На появление нового топонима на городской карте обратила внимание администрация интернет-сообщества «PRO Авангард», в одной из социальных сетей своего присутствия.
Предложение «увековечить» успех команды в сезоне 2020–2021 года высказывал еще экс-губернатор Омской области Александр Бурков. Тогда же редакция Города55 задавалась и вопросами об уникальности подобного названия: все же, в Омске уже есть улица Авангардная (окраина Амурского поселка), как и другие локации с наименованием «Авангард». Однако спустя несколько лет вопрос решен — улица «Омского „Авангарда“ уже появилась в сервисе Яндекс.Карты.
Отметим, что решение о подобных преобразованиях было принято более года назад — на одном из заседаний Горсовета — тогда же обсуждалась и перспектива присвоения подобных наименований улицам и в районных центрах области, однако «необходимое условие» не было выполнено: Кубок Гагарина за сезон 2022/2023 тогда достался москвичам, а не «Авангарду».
Напомним, ранее Город55 сообщал о победе «ястребов» во втором матче сезона 2024/25 — омичи на домашнем льду смогли обойти «Нефтехимик». Как после игры отметил главный тренер «Авангарда», Сергей Звягин, омская команда «контролировала игру».