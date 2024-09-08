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Идея увековечить заслуги хоккейной команды появилась еще в 2021 году — во время «золотого сезона»

Спустя три года. На городских картах появилась улица «Омского Авангарда»

8 сентября 2024, 11:47
Фото: gorod55.ru
Идея увековечить заслуги хоккейной команды появилась еще в 2021 году — во время «золотого сезона»

Омский ХК «Авангард» подарил наименование одной из городских улиц

Улица, получившее название благодаря «ястребам», находится неподалеку от G-Drive Арены — в районе строящихся «кварталов Драверта».

На появление нового топонима на городской карте обратила внимание администрация интернет-сообщества «PRO Авангард», в одной из социальных сетей своего присутствия.

Предложение «увековечить» успех команды в сезоне 2020–2021 года высказывал еще экс-губернатор Омской области Александр Бурков. Тогда же редакция Города55 задавалась и вопросами об уникальности подобного названия: все же, в Омске уже есть улица Авангардная (окраина Амурского поселка), как и другие локации с наименованием «Авангард». Однако спустя несколько лет вопрос решен — улица «Омского „Авангарда“ уже появилась в сервисе Яндекс.Карты.

«Улица Омского Авангарда» уже появилась на онлайн-карте«Улица Омского Авангарда» уже появилась на онлайн-карте
«Улица Омского Авангарда» уже появилась на онлайн-карте
Фото: Яндекс.Карты

Отметим, что решение о подобных преобразованиях было принято более года назад — на одном из заседаний Горсовета — тогда же обсуждалась и перспектива присвоения подобных наименований улицам и в районных центрах области, однако «необходимое условие» не было выполнено: Кубок Гагарина за сезон 2022/2023 тогда достался москвичам, а не «Авангарду».

Напомним, ранее Город55 сообщал о победе «ястребов» во втором матче сезона 2024/25 — омичи на домашнем льду смогли обойти «Нефтехимик». Как после игры отметил главный тренер «Авангарда», Сергей Звягин, омская команда «контролировала игру».

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#Илья Скобин#Омск#Улица#Александр Бурков#Новости#Горсовет#Омский авангард#G-Drive Арена#Кубок Гагарина#Кварталы Драверта#Города55#Яндекс.Карты
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