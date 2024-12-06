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Posted 6 декабря, 08:29

Published 6 декабря, 08:29

Modified 6 декабря, 08:31

Updated 6 декабря, 08:31

Иллюстрация

В Омске областную больницу отключили от источника отопления ТЭЦ-5

6 декабря 2024, 08:29
Фото: 1MI. Иллюстрация
Из-за ремонтных работ медицинское учреждение переключили на подачу от ТЭЦ-3.

Омскую областную клиническую больницу сегодня, 6 декабря, отключили от отопления. Телеграм-канал «Оценка омского Хоценко» сообщил, что на ТЭЦ-5 произошла авария.

Однако в ТГК-11 корреспонденту Города55 сообщили, что ТЭЦ-5 работает в штатном режиме.

«Никаких отклонений технологического режима и снижения параметров в работе станции нет. Причина переключения нагрузки теплоснабжения санатория „Омский“ и Омской областной клинической больницы — проведение работ по регулировке технических параметров теплосети. С целью сохранения устойчивых гидравлических и температурных режимов потребителей тепловой энергии АО „Омск РТС“ совместно с АО „Тепловая компания“ выполнены переключения данных потребителей в контур омской ТЭЦ-3», — рассказали в компании.

В ТГК-11 добавили, что «Омск РТС» «Тепловая компания» контролируют тепловые и гидравлические режимы.

Ранее о состоянии теплосетей в регионе рассказал министр энергетики Омской области Владимир Шнипко. Чиновник сообщил, что износ коммуникаций в городе превышает 70%

«Мы не опускаем руки»: министр Шнипко ответил на сообщения об износе теплосетей
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#Евгений Игишев#Омск#Отопление#Авария#ТГК-11#Ремонтные работы#Хоценко#Города55#ТЭЦ-3#ТЭЦ-5
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