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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

иллюстрация

Омский Роспотребнадзор оценит чистоту воздуха после возгорания на ОНПЗ

26 августа 2024, 11:36
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Роспотребнадзоре проверят качество воздуха после возгорания на омском НПЗ

Представители ведомства уже взяли ситуацию под личный контроль: лаборатории управления проводят необходимые мероприятия.

В пресс-центре омского управления Роспотребнадзора сообщили о старте мероприятий, необходимых для контроля качества воздуха в окрестностях ОНПЗ, где произошло возгорание оборудования.

Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, оперативный мониторинг будет осуществляться силами Центра гигиены и эпидемиологии Омской области, а также управлением Роспотребнадзора.

Напомним, о возгорании стало известно сегодня, 26 августа — перед ним многие омичи услышали и ощутили серьезный взрыв, напугавший многих горожан. Как отметили в пресс-службе нефтеперерабатывающего завода, предприятие работает в штатном режиме. К сожалению, в инциденте есть и пострадавшие: в пресс-службе БСМП-1редакции Города55 подтвердили доставку в медучреждение двух пострадавших.

Во время пожара на омском нефтезаводе пострадали два человека
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Роспотребнадзор#Пострадавшие#Мероприятия#Воздух#Новости#ОНПЗ#Инцидент#Чистота#БСМП-1#Города55#Лаборатории
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