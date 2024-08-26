Омский Роспотребнадзор оценит чистоту воздуха после возгорания на ОНПЗ

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В пресс-центре омского управления Роспотребнадзора сообщили о старте мероприятий, необходимых для контроля качества воздуха в окрестностях ОНПЗ, где произошло возгорание оборудования.
Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, оперативный мониторинг будет осуществляться силами Центра гигиены и эпидемиологии Омской области, а также управлением Роспотребнадзора.
Напомним, о возгорании стало известно сегодня, 26 августа — перед ним многие омичи услышали и ощутили серьезный взрыв, напугавший многих горожан. Как отметили в пресс-службе нефтеперерабатывающего завода, предприятие работает в штатном режиме. К сожалению, в инциденте есть и пострадавшие: в пресс-службе БСМП-1редакции Города55 подтвердили доставку в медучреждение двух пострадавших.