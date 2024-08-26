Омский Роспотребнадзор оценит чистоту воздуха после возгорания на ОНПЗ

Напомним, о возгорании стало известно сегодня, 26 августа — перед ним многие омичи услышали и ощутили серьезный взрыв, напугавший многих горожан. Как отметили в пресс-службе нефтеперерабатывающего завода, предприятие работает в штатном режиме. К сожалению, в инциденте есть и пострадавшие: в пресс-службе БСМП-1редакции Города55 подтвердили доставку в медучреждение двух пострадавших.