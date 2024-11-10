Новая казахская школа, страшные белки и прибыльные вакансии. Омск сегодня

Posted 10 ноября, 13:19
Published 10 ноября, 13:19
Modified 10 ноября, 13:21
Updated 10 ноября, 13:21
Новость №1. В Омске планируют построить школу с обучением на казахском языке
В трех городах России планируют открыть школу, в которой будут учить на казахском языке. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам государственного визита в Казахстан. По информации издания «Мир24», Омск попал в число городов, где хотят реализовать проект.
Новость №2. Врач предупредил омичей об опасности заразиться туляремией при укусе белки
По данным Роспотребнадзора, только за девять месяцев этого года 3757 жителей Омской области подверглись укусам, оцарапыванию или ослюнению животных. С дикими животными связаны 253 случая (211 — в Омске). Из них около 70% (около 177 случаев) — укусы белок. Этих грызунов можно встретить не только в лесу, но и на дачной территории или в городском парке. Встреча с ними может доставить как массу удовольствия, так и неприятности.
Новость №3. В Омске на оборонных заводах открыты 1000 вакансий.
Наиболее востребованные специалисты: инженеры-технологи, токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, электрогазосварщики, электромонтеры, контролеры станочных и слесарных работ. Токарю-универсалу на ОМКБ готовы платить до 200 тысяч рублей, а слесарю-инструментальщику на «Сатурне» — от 85 тысяч. Но можно и без опыта.