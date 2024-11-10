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Posted 10 ноября, 13:19

Published 10 ноября, 13:19

Modified 10 ноября, 13:21

Updated 10 ноября, 13:21

Новая казахская школа, страшные белки и прибыльные вакансии. Омск сегодня

Новая казахская школа, страшные белки и прибыльные вакансии. Омск сегодня

10 ноября 2024, 13:19
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске планируют построить школу с обучением на казахском языке

В трех городах России планируют открыть школу, в которой будут учить на казахском языке. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам государственного визита в Казахстан. По информации издания «Мир24», Омск попал в число городов, где хотят реализовать проект.

Омск попал в топ городов, где планируют открыть казахскую школу
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Новость №2. Врач предупредил омичей об опасности заразиться туляремией при укусе белки

По данным Роспотребнадзора, только за девять месяцев этого года 3757 жителей Омской области подверглись укусам, оцарапыванию или ослюнению животных. С дикими животными связаны 253 случая (211 — в Омске). Из них около 70% (около 177 случаев) — укусы белок. Этих грызунов можно встретить не только в лесу, но и на дачной территории или в городском парке. Встреча с ними может доставить как массу удовольствия, так и неприятности.

Пушистая опасность: какие смертельные заболевания можно подхватить из-за укуса белки
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Новость №3. В Омске на оборонных заводах открыты 1000 вакансий.

Наиболее востребованные специалисты: инженеры-технологи, токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, электрогазосварщики, электромонтеры, контролеры станочных и слесарных работ. Токарю-универсалу на ОМКБ готовы платить до 200 тысяч рублей, а слесарю-инструментальщику на «Сатурне» — от 85 тысяч. Но можно и без опыта.

В Омске на оборонных заводах открыты 1000 вакансий. Рассказываем о зарплатах
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