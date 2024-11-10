Новая казахская школа, страшные белки и прибыльные вакансии. Омск сегодня

По данным Роспотребнадзора, только за девять месяцев этого года 3757 жителей Омской области подверглись укусам, оцарапыванию или ослюнению животных. С дикими животными связаны 253 случая (211 — в Омске). Из них около 70% (около 177 случаев) — укусы белок. Этих грызунов можно встретить не только в лесу, но и на дачной территории или в городском парке. Встреча с ними может доставить как массу удовольствия, так и неприятности.