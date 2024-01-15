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Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО

Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО

15 января 2024, 04:11
Фото: 1MI
Подполковник Иван Ларькин из Омска погиб в ходе СВО 24 декабря. О трагедии сообщили в администрации Залесовского округа Алтайского края.

Иван Ларькин погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он получил тяжелые ранения. Подполковник был выпускником Омского танкового инженерного института. Служил в Нижнем Тагиле, Таджикистане, Омске, ЗАТО «Сибирский».

Военный родился в Борисово в 1976 году. В Омске Иван Ларькин жил с семьей, на пенсии открыл свое дело. В 2022 году Ивана призвали на военную службу по частичной мобилизации. Подполковник больше года командовал танковым батальоном в Донецке.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ивана Ларькина.

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