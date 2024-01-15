Подполковник из Омска погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО

Иван Ларькин погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он получил тяжелые ранения. Подполковник был выпускником Омского танкового инженерного института. Служил в Нижнем Тагиле, Таджикистане, Омске, ЗАТО «Сибирский».



Военный родился в Борисово в 1976 году. В Омске Иван Ларькин жил с семьей, на пенсии открыл свое дело. В 2022 году Ивана призвали на военную службу по частичной мобилизации. Подполковник больше года командовал танковым батальоном в Донецке.



Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ивана Ларькина.