Кто-то поджег. В центре Омска загорелась дорогая иномарка

Posted 27 сентября, 10:11
Published 27 сентября, 10:11
Modified 27 сентября, 10:22
Updated 27 сентября, 10:22
Как рассказали в МЧС по Омской области, в ночь на 27 сентября на Красном пути загорелась припаркованная машина. Разгоревшееся пламя перекинулось на соседний автомобиль, сильно повредив машину. Также оплавилась краска на третьей машине.
На место выехали сотрудники МЧС. Пожар тушили восемь человек на двух машинах.
По информации Города55, поджог был организован умышленно. По сообщению очевидцев, а также попавших в сеть кадров можно заметить в кустах человека. После его определенных манипуляций под автомобилем начинает разгораться пламя. Судя по кадрам, он выливает легковоспламеняющуюся жидкость на автомобиль. По информации соседей, владелец машины якобы кому-то не угодил.
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