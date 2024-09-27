Кто-то поджег. В центре Омска загорелась дорогая иномарка

По информации Города55, поджог был организован умышленно. По сообщению очевидцев, а также попавших в сеть кадров можно заметить в кустах человека. После его определенных манипуляций под автомобилем начинает разгораться пламя. Судя по кадрам, он выливает легковоспламеняющуюся жидкость на автомобиль. По информации соседей, владелец машины якобы кому-то не угодил.