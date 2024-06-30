gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Иллюстрация

Хорошо погуляли. После Дня молодежи УДХБ убрало с омских улиц больше 30 тонн мусора

30 июня 2024, 13:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские дорожники убрали с улиц больше 30 тонн мусора после Дня молодежи

Масштабный праздник завершился — и вместо гостей и «виновников» торжества на улицы вышли те, от кого зависит комфорт многих горожан.

Вечер субботы выдался особенно значимым для Омска, ведь на Соборной площади столицы региона собралось больше 120 тысяч человек. Но, любой праздник имеет свойство заканчиваться, а у городских служб после них наступают еще более напряженные периоды.

Так случилось и в этот раз: подробностями уборки города после крупного торжества рассказал в своем Telegram-канале мэр Омска, Сергей Шелест. По его словам, дорожникам после мероприятий пришлось убрать боль 30 тонн бытового мусора. Но на этом «генеральная уборка» не закончилась: площадь и смежные улицы уже промели и отмыли.

А о том, как прошел масштабный праздник, собравший столько людей и знаменитых исполнителей — уже в репортаже Города55.

Где лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Уборка#Мусор#Соборная площадь#Мэр Омска#День молодежи#Праздник#Города55
Подпишитесь
Паузы в водоснабжении, самолет в Усть-Ишим и подорожание проезда. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
Где лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024
Сегодня, 05:34
Паника на рынке? Что будет с ценами на квартиры в Омске после отмены льготной ипотеки
Вчера, 06:46
Глава Омского района разберется в ситуации с грубым общением своего подчиненного
Сегодня, 08:35
Мощные ливни и град. На территории Омска и области объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 12:05
Но не билеты. В расписании омского аэропорта появилась запись о полете в Усть-Ишим
Сегодня, 05:52