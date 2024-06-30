Хорошо погуляли. После Дня молодежи УДХБ убрало с омских улиц больше 30 тонн мусора

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Вечер субботы выдался особенно значимым для Омска, ведь на Соборной площади столицы региона собралось больше 120 тысяч человек. Но, любой праздник имеет свойство заканчиваться, а у городских служб после них наступают еще более напряженные периоды.
Так случилось и в этот раз: подробностями уборки города после крупного торжества рассказал в своем Telegram-канале мэр Омска, Сергей Шелест. По его словам, дорожникам после мероприятий пришлось убрать боль 30 тонн бытового мусора. Но на этом «генеральная уборка» не закончилась: площадь и смежные улицы уже промели и отмыли.
А о том, как прошел масштабный праздник, собравший столько людей и знаменитых исполнителей — уже в репортаже Города55.