Хорошо погуляли. После Дня молодежи УДХБ убрало с омских улиц больше 30 тонн мусора

Так случилось и в этот раз: подробностями уборки города после крупного торжества рассказал в своем Telegram-канале мэр Омска, Сергей Шелест. По его словам, дорожникам после мероприятий пришлось убрать боль 30 тонн бытового мусора. Но на этом «генеральная уборка» не закончилась: площадь и смежные улицы уже промели и отмыли.