«500 причин опозданий»: как я ехала на работу после перекрытия моста у Телецентра

Вдруг слышу, как несколько пассажиров попросили открыть двери. Они решили выйти из транспорта и пойти пешком. Я бы тоже с радостью прогулялась, но мне нужно было успеть на работу к 9:00, чтобы в это время запустить онлайн-трансляцию. Но, к сожалению, не меньше получаса мы ползли до Фестиваля. В 9:10 я отправилась в офис на такси. К тому моменту пробки оценивались в 5 баллов, при этом Левый берег на онлайн-картах по-прежнему был окрашен в бордовый цвет. В соцсетях омичи сравнивают его с консервной банкой и оставляют шуточные комментарии. И смешно, и грустно.