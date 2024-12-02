«500 причин опозданий»: как я ехала на работу после перекрытия моста у Телецентра

Posted 2 декабря, 07:38
Published 2 декабря, 07:38
Modified 2 декабря, 16:08
Updated 2 декабря, 16:08
Утро понедельника, 2 декабря, омичам запомнится надолго. Как и ожидалось, город сковали сильные пробки. Всему виной — начало капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ или, как его называют в народе, моста у Телецентра. Работы будут длиться до 2026 года.
Напомним, что ограничения транспорта ввели еще 30 ноября. Жалобы на заторы начали поступать еще в субботу и продолжились в воскресенье. Представители мэрии сообщили, что ситуация находится под контролем, и в ближайшее время она должна улучшиться (надеемся). Специалисты анализируют транспортные потоки и собирают данные, которые помогут скорректировать схемы движения для оптимизации трафика.
Больше всех пострадали жители Левобережья, которым нужно каждое утро ехать в сторону центра или Нефтяников. В их числе оказалась и корреспондент Города55 Ольга Скворцова. Как она ехала на работу в первый будний день после перекрытия — в нашем материале. Далее — от первого лица.
До этого дня я всегда добиралась до работы через мост у Телецентра и по Красному пути. Так я могла уберечь себя от пробок на Степанца, бульваре Архитекторов и метромосту. Время в пути от остановки «Лесной проезд» до «Рабиновича» занимало около 40 минут, что вполне меня устраивало, особенно зимой. Теперь же придется тратить на дорогу никак не меньше часа.
2 декабря. На часах — 7:30. Я подхожу к своей остановке и вижу вереницу автобусов, маршруток и легковых автомобилей. Вся эта «гусеница» тянется от остановки «Комкова». На «Лесном проезде» очень людно: вместе со мной ожидают транспорта десяток других жителей Левого берега. Из хорошего: достаточно быстро подъехала маршрутка №8, которая едет по Ватутина — Перелета — проспекту Комарова — бульвару Архитекторов. И оттуда выезжает на «Поворотную». На ней можно неплохо сэкономить время в пути, в отличие от 409-й, которая следует по Лукашевича и Степанца. А проехать по этим улицам особенно проблематично.
Из грустного: две остановки мы ехали 40 минут (40, Карл!). Еще на прошлой неделе за это время я могла доехать до Миллениума… Из окна маршрутки я заметила, что на перекрестке Лукашевича и Дианова произошла серьезная авария. Конечно, это тоже внесло свои коррективы в дорожную ситуацию. Тем временем пробки, по данным 2ГИС, оцениваются в 7 баллов.
Время 8:30. Прошел час. Мы доехали до «Поворотной». Казалось бы, осталось совсем немного, но не тут-то было. На 70 лет Октября меня и остальных товарищей по несчастью ждал очередной затор. Смотрю в окно: машины движутся медленнее пешеходов. В это же время мой знакомый, который живет в Нефтяниках и ехал по Красному пути, сообщил:
«В сторону Телецентра абсолютно легко проехал. Думаю, что по утрам основой трафик с левого на правый. А вечером наоборот будет».
Вдруг слышу, как несколько пассажиров попросили открыть двери. Они решили выйти из транспорта и пойти пешком. Я бы тоже с радостью прогулялась, но мне нужно было успеть на работу к 9:00, чтобы в это время запустить онлайн-трансляцию. Но, к сожалению, не меньше получаса мы ползли до Фестиваля. В 9:10 я отправилась в офис на такси. К тому моменту пробки оценивались в 5 баллов, при этом Левый берег на онлайн-картах по-прежнему был окрашен в бордовый цвет. В соцсетях омичи сравнивают его с консервной банкой и оставляют шуточные комментарии. И смешно, и грустно.
«Теперь хоть есть причина для опоздания»;
«Куплю машину в начале пробки»;
«Эти игры будут жестче, чем закрытие Ленинградского моста»;
«Всем терпения! И крепкого мочевого пузыря!»;
«Пропустите 109 автобус, пожалуйста, а то меня отчислят»;
«А по какой полосе надо ехать?»;
«Сдает кто-нибудь квартиру в районе Комарова?».
Честно говоря, я и сама задумалась о том, чтобы найти новое жилье. Либо помогите придумать 500 отговорок (на два года по графику 5/2), почему я опаздываю на работу.
Время 9:30. Я на работе. На дорогу ушло два часа! И мы с Евгением Игишевым наконец-то запустили онлайн-трансляцию в нашей группе «Город55» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что в связи с ремонтными работами на мосту были внесены изменения в работу общественного транспорта: