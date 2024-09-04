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Сентябрь
«Нужно добавлять в атаке»: тренер «Авангарда» подвел итоги матча с «Сибирью»
4 сентября, 17:43
Май
В будущем сезоне игрой нападающих в омском «Авангарде» займется Антон Курьянов
Также генменеджер будет отвечать за большинство.
30 мая, 07:19
Март
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
У омичей шайбы забросили Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.
26 марта, 17:40
Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии
У «ястребов» забили Семен Чистяков и Рид Буше. Поединок завершился в овертайме со счетом 2:1.
21 марта, 02:01
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
9 марта, 12:50
Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2
Встреча завершилась в овертайме. Победную шайбу на свой счет записал Иван Николишин.
3 марта, 15:31
Повели в серии. Омский «Авангард» в первом матче плей-офф не оставил шансов «Ладе»
У омичей шайбы забросили Сергей Бойков, Николай Прохоркин, Рид Буше, Иван Игумнов, Михаил Гуляев.
1 марта, 15:57
Февраль
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19
Шарипзянов, Чистяков, Буше. Три игрока «Авангарда» попали в топ-10 рейтинга КХЛ
КХЛ рассчитывает рейтинг по множеству показателей, которые различны для разных позиций игроков.
7 февраля, 16:45
Январь
Победа на выезде. Омский «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1
У омичей отличились Михаил Гуляев, Николай Прохоркин и Сергей Бойков.
31 января, 15:46
Из аэропорта на лед. «Авангард» в овертайме одолел «Адмирал»
Команды встретятся вновь 10 января на льду «Фетисов Арены».
8 января, 10:12
Декабрь 2023
Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»
Встреча на льду G-Drive Арены закончилась со счетом 0:4 в пользу гостей.
19 декабря 2023, 15:53

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