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Антон Курьянов

В будущем сезоне игрой нападающих в омском «Авангарде» займется Антон Курьянов

30 мая 2024, 07:19
Фото: ХК Авангард
Антон Курьянов
Также генменеджер будет отвечать за большинство.

В предстоящем сезоне-2024/2025 генменеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов войдет в тренерский штаб клуба. Он будет отвечать за нападение и большинство. Подробности сообщили сегодня, 30 мая, на сайте хоккейного клуба.

«Еще в прошедшем плей-офф генеральный менеджер активно помогал тренерскому штабу как в подготовке к матчам, так и по ходу игр. Да, такой формат выглядит необычно. Но мы убеждены, что далеко не все решения должны вписываться в традиционные схемы, которые кажутся правильными», — поделился генеральный директор клуба Герман Чистяков.

Антон Курьянов уже занимался в команде отработкой нападения и большинства. В 2021 году он стал ассистентом Боба Хартли.

«Курьянова знают и уважают игроки, его опыт как хоккеиста и тренера максимально востребован. Когда хоккеисты понимают, что предлагаемое тренером реально работает, — они доверяют, и вот тогда создается та самая „химия“ в раздевалке и на скамейке запасных», — рассказал главный тренер Сергей Звягин.

Ранее Антон Курьянов прокомментировал контракт нападающего Владимира Ткачева. За 5 сезонов форвард заработает в «Авангарде» более 600 млн рублей.

Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»
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