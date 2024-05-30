В будущем сезоне игрой нападающих в омском «Авангарде» займется Антон Курьянов

В предстоящем сезоне-2024/2025 генменеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов войдет в тренерский штаб клуба. Он будет отвечать за нападение и большинство. Подробности сообщили сегодня, 30 мая, на сайте хоккейного клуба.