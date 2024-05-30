В будущем сезоне игрой нападающих в омском «Авангарде» займется Антон Курьянов

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В предстоящем сезоне-2024/2025 генменеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов войдет в тренерский штаб клуба. Он будет отвечать за нападение и большинство. Подробности сообщили сегодня, 30 мая, на сайте хоккейного клуба.
«Еще в прошедшем плей-офф генеральный менеджер активно помогал тренерскому штабу как в подготовке к матчам, так и по ходу игр. Да, такой формат выглядит необычно. Но мы убеждены, что далеко не все решения должны вписываться в традиционные схемы, которые кажутся правильными», — поделился генеральный директор клуба Герман Чистяков.
Антон Курьянов уже занимался в команде отработкой нападения и большинства. В 2021 году он стал ассистентом Боба Хартли.
«Курьянова знают и уважают игроки, его опыт как хоккеиста и тренера максимально востребован. Когда хоккеисты понимают, что предлагаемое тренером реально работает, — они доверяют, и вот тогда создается та самая „химия“ в раздевалке и на скамейке запасных», — рассказал главный тренер Сергей Звягин.
Ранее Антон Курьянов прокомментировал контракт нападающего Владимира Ткачева. За 5 сезонов форвард заработает в «Авангарде» более 600 млн рублей.