Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2

Во второй двадцатиминутке «Лада» смотрелась активнее. На 26 минуте гостям удалось открыть счет в матче. С передачи Андрея Алтыбармакяна и Максима Минеева шайбу забросил Никита Попугаев. Капитан омской команды Дамир Шарипзянов отправился в штраф-бокс за игру высоко поднятой клюшкой, а гости удачно сыграли в большинстве — 0:2. Отличился Егор Бабенко. В конце периода «ястреб» Николай Прохоркин и игрок «Лады» Павел Куликов решили выяснить отношения, за что оба поехали на скамейку штрафников за грубость.