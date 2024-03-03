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Published Сегодня, 15:31

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Updated Сегодня, 15:33

Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2

Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2

3 марта 2024, 15:31
Фото: ХК Авангард
Встреча завершилась в овертайме. Победную шайбу на свой счет записал Иван Николишин.

Омский «Авангард» сегодня, 3 марта, на домашнем льду обыграл тольяттинскую «Ладу» и ведет в серии плей-офф со счетом 2:0. Второй поединок завершился в овертайме — 3:2.

После проигрыша в первом матче тольяттинцы действовали осторожнее. «Авангард» пытался прорвать оборону, но безрезультативно. В середине первого периода у «ястребов» появилась возможность поиграть в большинстве, игрок «Лады» Скотт Космачук получил малый штраф за подножку. Реализовать численное преимущество у омичей не вышло. В первом игровом отрезке «Авангарду» удалось лишь 5 раз ударить в створ ворот.

Фото: ХК Авангард

Во второй двадцатиминутке «Лада» смотрелась активнее. На 26 минуте гостям удалось открыть счет в матче. С передачи Андрея Алтыбармакяна и Максима Минеева шайбу забросил Никита Попугаев. Капитан омской команды Дамир Шарипзянов отправился в штраф-бокс за игру высоко поднятой клюшкой, а гости удачно сыграли в большинстве — 0:2. Отличился Егор Бабенко. В конце периода «ястреб» Николай Прохоркин и игрок «Лады» Павел Куликов решили выяснить отношения, за что оба поехали на скамейку штрафников за грубость.

В третьем периоде от «ястребов» пошла атака за атакой. Однако поразить ворота гостей удалось только на 52 минуте. Гол забил Томаш Юрчо с передачи Семена Чистякова — 1:2. «Ястребам» потребовалось 46 секунд, чтобы сравнять счет. Дамир Шарипзянов с передачи Ткачева забросил шайбу в ворота «Лады». Игра перешла в овертайм. На 68 минуте матча Иван Николишин поставил точку во встрече. Ассистентами победной шайбы стали Дамир Жафяров и Иван Игумнов.

Статистика матча:

  • Броски: 87-42;
  • Броски в створ: 53-21;
  • Голы: 3-2;
  • Вбрасывания: 31-35;
  • Блокированные броски: 10-17;
  • Силовые приемы: 32-44;
  • Отборы: 5-7;
  • Потери: 5-6;
  • Перехваты: 6-6;
  • Время в атаке: 19:46–11:02;
  • Штраф: 6-6

Следующий матч «Авангард» и «Лада» проведут в Тольятти во вторник, 5 марта.

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#Спорт#Омск#Омская область#Штраф#Николай Прохоркин#Дамир Шарипзянов#Евгений Игишев#Плей-офф#Овертайм#Павел Куликов#Большинство#Иван Николишин#Голы
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