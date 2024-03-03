Омский «Авангард» во втором матче плей-офф вновь обыграл тольяттинскую «Ладу» — 3:2

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
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Updated Сегодня, 15:33
Омский «Авангард» сегодня, 3 марта, на домашнем льду обыграл тольяттинскую «Ладу» и ведет в серии плей-офф со счетом 2:0. Второй поединок завершился в овертайме — 3:2.
После проигрыша в первом матче тольяттинцы действовали осторожнее. «Авангард» пытался прорвать оборону, но безрезультативно. В середине первого периода у «ястребов» появилась возможность поиграть в большинстве, игрок «Лады» Скотт Космачук получил малый штраф за подножку. Реализовать численное преимущество у омичей не вышло. В первом игровом отрезке «Авангарду» удалось лишь 5 раз ударить в створ ворот.
Во второй двадцатиминутке «Лада» смотрелась активнее. На 26 минуте гостям удалось открыть счет в матче. С передачи Андрея Алтыбармакяна и Максима Минеева шайбу забросил Никита Попугаев. Капитан омской команды Дамир Шарипзянов отправился в штраф-бокс за игру высоко поднятой клюшкой, а гости удачно сыграли в большинстве — 0:2. Отличился Егор Бабенко. В конце периода «ястреб» Николай Прохоркин и игрок «Лады» Павел Куликов решили выяснить отношения, за что оба поехали на скамейку штрафников за грубость.
В третьем периоде от «ястребов» пошла атака за атакой. Однако поразить ворота гостей удалось только на 52 минуте. Гол забил Томаш Юрчо с передачи Семена Чистякова — 1:2. «Ястребам» потребовалось 46 секунд, чтобы сравнять счет. Дамир Шарипзянов с передачи Ткачева забросил шайбу в ворота «Лады». Игра перешла в овертайм. На 68 минуте матча Иван Николишин поставил точку во встрече. Ассистентами победной шайбы стали Дамир Жафяров и Иван Игумнов.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» и «Лада» проведут в Тольятти во вторник, 5 марта.