Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Сегодня в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ омский «Авангард» принимал казанский «Ак Барс».
Матч начался с огоньком, — команды обменялись довольно-таки острыми выпадами. Пришлось вратарям Тимуру Билялову и Илье Проскурякову сходу вступать в игру.
На 5-й минуте «ястребы» остались в меньшинстве, — проштрафился Игорь Гераськин. Омичи вполне уверенно отбились, сами заработали большинство, поиграли на отложенном, но до бросков по воротам дело не довели. В неравных у ворот Билялова было жарко, даже очень, но без забитых шайб. «Авангард» продолжил давить и наседать на ворота гостей и дальше, казанцы изредка огрызались, но голов в этом игровом отрезке так и не случилось.
Вторая двадцатиминутка стартовала с удаления у «Ак Барса», — за задержку клюшкой присел Вадим Шипачев. Большинство омичи не реализовали и все продолжилось в равных составах. На 5-й минуте периода казанцы открыли счет, гол на счету Кирилла Семенова. Буквально через полторы минуты в ворота Проскурякова влетела и вторая шайба. Отличился Евгений Свечников.
За 47 секунд до экватора этой встречи судьи выписали двойное улаление Риду Буше за удар клюшкой и не спортивное поведение. С началом большинства проштрафились и казанцы, — Дмитрий Юдин присел за игру высоко поднятой клюшкой. В формате 4 на 4 новых голов не случилось, не дошло до них и в меньшинстве у «Авангарда».
За 3:24 до сирены свой шанс на розыгрыш лишнего получили «ястребы», но вновь им не воспользовались, а сразу же после выхода проштрафившегося у гостей сами схлопотали 2 минуты. В меньшинстве омичи вынудили сфолииь и казанцев, так что период команды доигрывали 4 на 4, в этом же формате они начнут и заключительный отрезок основного времени матча.
В третьем периоде омичи всячески пытались исправить положение со счетом, раз за разом устраивая жаркие и острые моменты у ворот казанцев, но Билялов тащил все и вся, а кое-где откровенно не фортило.
За 10:46 до финальной сирены «Ак Барс» в очередной раз остался в меньшинстве. И снова все закончилось впустую, — свои шансы в неравных составах в этой игре команды не реализуют.
За 3:46 до завершения основного времени омичи взяли тайм-аут, сняли вратаря и пропусти третью в пустые. За 28 секунд до финала туда же влетела и четвертая шайба. На том сегодня и порешали, — «Авангард» уступил сотсчетом 0:4.