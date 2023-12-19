Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»

На 5-й минуте «ястребы» остались в меньшинстве, — проштрафился Игорь Гераськин. Омичи вполне уверенно отбились, сами заработали большинство, поиграли на отложенном, но до бросков по воротам дело не довели. В неравных у ворот Билялова было жарко, даже очень, но без забитых шайб. «Авангард» продолжил давить и наседать на ворота гостей и дальше, казанцы изредка огрызались, но голов в этом игровом отрезке так и не случилось.