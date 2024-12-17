Счастье застало вне больницы: где омички рожали в 2024 году

Так, в сентябре 2023-го в селе Одесское, в канаве на территории парка, прохожие нашли живого мальчика весом 3,2 кг. Мать новорожденного, когда ее вычислили, заявила следователям, что ей не нужен был второй ребенок. У брошенного мальчика в двухмесячном возрасте появилась новая приемная семья. А другой случай, к сожалению, закончился трагически: омичка втайне ото всех родила ребенка в ванной, после чего отнесла пакет с бездыханным телом новорожденного на мусорку. Там его и обнаружил случайный прохожий.