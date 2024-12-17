Счастье застало вне больницы: где омички рожали в 2024 году

Posted 17 декабря, 06:00
Published 17 декабря, 06:00
Modified 17 декабря, 07:13
Updated 17 декабря, 07:13
Город55 узнал в региональном минздраве, сколько с 2018 года в регионе было принято домашних родов, а также поговорил с главным внештатным специалистом неонатологом Министерства здравоохранения Омской области, заместителем главврача Городского клинического перинатального центра Элиной Нестеренко о рисках таких процедур.
Все случаи родов вне медицинских организаций (перинатальных центров, роддомов и ЦРБ) регистрируются как домашние. Домашние роды могут быть запланированными, когда женщина и ее семья заранее планируют рожать дома, и незапланированными, когда женщина рожает «дома», потому что не успела доехать до роддома или больницы.
В ответе регионального минздрава на официальный запрос Города55 говорится, что в Омской области наблюдается стойкая тенденция к снижению случаев домашних родов. Чаще всего жительницы Омской области рожали вне больниц в «ковидные» 2020 и 2021 годы, а реже всего — в 2023-м.
С 2018 по 2024 год статистика по домашним родам выглядит следующим образом:
Роды вне больницы, а чаще всего это именно преждевременные роды, могут произойти где угодно и по самым разным причинам.
«Были женщины, которые не успевали доехать; женщины, которые не торопились никуда, и у них начинались роды; многорожавшие женщины, у которых роды разошлись слишком быстро, а также женщины, которые реально не очень-то, может, и хотели ребенка. Самый опасный контингент — это именно последние женщины. Потому что они не были на правильном сохранении жизни ребенку», — отметила неонатолог Элина Нестеренко.
По словам врача, преждевременные роды, особенно если дети имеют небольшую массу тела, могут происходить на пол или даже в унитаз. Практически всегда домашние роды заканчиваются травматизацией ребенка. При этом процесс также может закончиться кровопотерей, потому что при разрыве пуповины не исключено кровотечение. При домашних родах новорожденные всегда немного переохлаждены, поэтому врачам приходится потихоньку их согревать.
«Дети, когда происходят именно домашние роды, всегда рождаются тяжело. Мы, когда приезжают вовремя скорые и родители направлены на то, чтобы сохранить детям жизнь, максимально помогаем новорожденному. Какое-то число домашних родов всегда будет, но никто, например, в этом году не умер из новорожденных. Мы видим перед собой, к счастью, выживание этих детей», — сообщила неонатолог.
Женщинам на любом сроке беременности нужно быть очень внимательными и ответственными, так как роды могут начаться в любой момент и по любой причине.
«Бывали преждевременные роды у нас, неожиданные для самих жительниц, когда они пытались путешествовать. Чаще женщины уезжают к родственникам или, наоборот, от родственников в город или село. Кто-то из них рожал на дороге, кто-то — чуть ли не в лесу, а кто-то только-только успевал доехать до своих родственников», — уточнила Элина Нестеренко.
Неонатолог порекомендовала всем женщинам после 28-й недели беременности, особенно когда уже оформляется декретный отпуск, быть ближе к лечебному заведению, где врачи смогут оказать беременной качественную помощь.
За последние 1,5 года в Омской области было несколько случаев, когда детей находили в канавах, мусорных контейнерах и лесах. К сожалению, не всегда новорожденным успевали помочь и сохранить жизнь.
Так, в сентябре 2023-го в селе Одесское, в канаве на территории парка, прохожие нашли живого мальчика весом 3,2 кг. Мать новорожденного, когда ее вычислили, заявила следователям, что ей не нужен был второй ребенок. У брошенного мальчика в двухмесячном возрасте появилась новая приемная семья. А другой случай, к сожалению, закончился трагически: омичка втайне ото всех родила ребенка в ванной, после чего отнесла пакет с бездыханным телом новорожденного на мусорку. Там его и обнаружил случайный прохожий.
Неонатолог рассказала, как относится к таким криминальным случаям, и напомнила женщинам, которые ждут ребенка, но не хотят его воспитывать, о существовании в Омске беби-бокса для новорожденных на базе Городского перинатального центра на Герцена.
«Это уже живая жизнь, и ребенок имеет право родиться. Если женщина его не хочет воспитывать, я думаю, в нашем городе найдутся люди, которые дадут ребенку прекрасную жизнь. У него будет жизнь, он не будет в детском доме. У нас их как горячие пирожки всех разбирают, даже от ВИЧ-инфицированных», — сообщила Элина Нестеренко.
Беби-боксы в России, по словам врача, массово открывали в 2010-е годы. В Омске, например, в 2012 году такое отделение функционировало в перинатальном центре на улице Красных Зорь.
«Вы знаете, было несколько случаев, когда женщины приходили и отдавали нам детей в приемное отделение, они говорили, что не справляются. Я бы хотела, чтобы беби-бокс „сработал“ и чтобы люди не боялись… Это же этический момент, будут говорить, как вы мать на это (оставить ребенка. — Прим. Ред.) толкаете. Но нет, мы не толкаем, не приветствуем шага отказа от детей. Мы ей говорим: не бойся. Не делай родов на дому, не делай криминальных родов, не убивай внутриутробно ребенка, потому что в таком случае и мать же может погибнуть или стать инвалидом. Это очень опасное действие в отношении и здоровья женщины», — добавила неонатолог.
Тенденция по снижению домашних родов означает, что дети все чаще становятся желанными в семьях и большинство семей ответственно подходят к планированию беременности и появлению детей. Женщины же, которые вдруг оказались в сложной ситуации, должны помнить, что они не останутся одни. И открывающиеся по всей стране беби-боксы — это возможность сохранить жизнь ребенку и подарить ему шанс на счастливое будущее.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что за ноябрь в регионе появилось на свет 1033 ребенка. Основная часть родов приходится именно на Омск (95,35%). Самое большое число детей родилось в Областной клинической больнице (328 детей), а самое маленькое — в роддоме №4 (70).