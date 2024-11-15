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Posted 15 ноября, 09:11

Published 15 ноября, 09:11

Modified 15 ноября, 09:13

Updated 15 ноября, 09:13

В Омской области в 2024 году родилось 38 крохотных детей весом до килограмма

Совсем крохи. С начала года в Омской области родилось 38 детей весом до килограмма

15 ноября 2024, 09:11
Фото: 1MI.

В Омской области в 2024 году родилось 38 крохотных детей весом до килограмма

Почти 600 новорожденных, появившихся на свет в результате преждевременных родов, имели массу до 2500 граммов. Все они проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии для недоношенных детей.

Город55 узнал, сколько в Омской области в последние годы рождалось недоношенных детей. Статистикой региональный минздрав поделился в ответе на официальный запрос нашей редакции.

Известно, что в прошлом году в регионе в результате преждевременных родов появилось на свет 957 живых детей с массой до 2500 граммов. Из них с экстремально низкой массой тела — от 500 до 999 граммов — родилось 58 детей. Роды у женщин прошли на 22-27 неделе беременности.

За 9 месяцев 2024-го с весом до 2500 граммов родилось 563 живых ребенка, из них 38 — имели массу тела до 1000 граммов. В минздраве также рассказали Городу55 о самых маленьких новорожденных:

  • 2020 год — родился ребенок весом 490 граммов;
  • 2022 — 505 граммов;
  • 2023 — 495 граммов;
  • 2024 — 580 граммов.
«Самое длительное лечение недоношенного ребенка в отделении реанимации и интенсивной терапии (далее ОРИТ, — прим. Ред.) с нахождением в инкубаторе составило 69 дней (при среднем показателе пребывания 15 дней), в ОРИТ — 183 дня», — сообщил Городу55 министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Кстати, в ведомстве добавили, что доля преждевременных родов в нашем регионе имеет тенденцию к снижению. Если в 2018 году на преждевременные роды приходилось 6,5% всех родов, то в 2023 — 4,6%.

Напомним, Город55 выпустил очередной материал с разбором демографической ситуации в стране. В нем приводится позиция педагогов, репродуктолога и церкви.

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