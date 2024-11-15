Совсем крохи. С начала года в Омской области родилось 38 детей весом до килограмма

Известно, что в прошлом году в регионе в результате преждевременных родов появилось на свет 957 живых детей с массой до 2500 граммов. Из них с экстремально низкой массой тела — от 500 до 999 граммов — родилось 58 детей. Роды у женщин прошли на 22-27 неделе беременности.