Совсем крохи. С начала года в Омской области родилось 38 детей весом до килограмма

Posted 15 ноября, 09:11
Published 15 ноября, 09:11
Modified 15 ноября, 09:13
Updated 15 ноября, 09:13
Город55 узнал, сколько в Омской области в последние годы рождалось недоношенных детей. Статистикой региональный минздрав поделился в ответе на официальный запрос нашей редакции.
Известно, что в прошлом году в регионе в результате преждевременных родов появилось на свет 957 живых детей с массой до 2500 граммов. Из них с экстремально низкой массой тела — от 500 до 999 граммов — родилось 58 детей. Роды у женщин прошли на 22-27 неделе беременности.
За 9 месяцев 2024-го с весом до 2500 граммов родилось 563 живых ребенка, из них 38 — имели массу тела до 1000 граммов. В минздраве также рассказали Городу55 о самых маленьких новорожденных:
«Самое длительное лечение недоношенного ребенка в отделении реанимации и интенсивной терапии (далее ОРИТ, — прим. Ред.) с нахождением в инкубаторе составило 69 дней (при среднем показателе пребывания 15 дней), в ОРИТ — 183 дня», — сообщил Городу55 министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
Кстати, в ведомстве добавили, что доля преждевременных родов в нашем регионе имеет тенденцию к снижению. Если в 2018 году на преждевременные роды приходилось 6,5% всех родов, то в 2023 — 4,6%.
Напомним, Город55 выпустил очередной материал с разбором демографической ситуации в стране. В нем приводится позиция педагогов, репродуктолога и церкви.