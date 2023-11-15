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В Омской области бросившей младенца в парке матери грозит до 20 лет заключения

Скрывала беременность. Бросившей младенца в парке матери грозит до 20 лет тюрьмы

15 ноября 2023, 11:23
Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омской области бросившей младенца в парке матери грозит до 20 лет заключения

Женщина заявила следователям, что ей был не нужен второй ребенок.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что мать ребенка, оставленного в лесополосе поселка Одесское, взяли под домашний арест. Расследование этого уголовного дела продолжается.

По версии следствия, 33-летняя женщина родила мальчика прямо в парке на улице Первомайская. Она гуляла там днем и оставила новорожденного умирать на траве, решив, что второй ребенок ей не нужен. Плач младенца услышала прохожая, которая обогрела его и вызвала скорую помощь. Известно, что мальчика уже усыновили.

У задержанной уже, к слову, есть двухлетняя дочь, с которой она живет у своих родителей. Ее супруг проживает отдельно, пара не общалась долгое время. Женщина свою беременность скрывала. Спустя два месяца после обнаружения ребенка оперативники установили ее личность и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу
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#Происшествия#Омск#Омская область#Ребенок#Уголовное дело#Новости#Домашний арест#Покушение на убийство#Младенец#Алина Ясинская
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