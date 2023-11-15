Скрывала беременность. Бросившей младенца в парке матери грозит до 20 лет тюрьмы

У задержанной уже, к слову, есть двухлетняя дочь, с которой она живет у своих родителей. Ее супруг проживает отдельно, пара не общалась долгое время. Женщина свою беременность скрывала. Спустя два месяца после обнаружения ребенка оперативники установили ее личность и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.