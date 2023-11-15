Скрывала беременность. Бросившей младенца в парке матери грозит до 20 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что мать ребенка, оставленного в лесополосе поселка Одесское, взяли под домашний арест. Расследование этого уголовного дела продолжается.
По версии следствия, 33-летняя женщина родила мальчика прямо в парке на улице Первомайская. Она гуляла там днем и оставила новорожденного умирать на траве, решив, что второй ребенок ей не нужен. Плач младенца услышала прохожая, которая обогрела его и вызвала скорую помощь. Известно, что мальчика уже усыновили.
У задержанной уже, к слову, есть двухлетняя дочь, с которой она живет у своих родителей. Ее супруг проживает отдельно, пара не общалась долгое время. Женщина свою беременность скрывала. Спустя два месяца после обнаружения ребенка оперативники установили ее личность и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.