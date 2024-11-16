«Окно жизни»: в Омске появился беби-бокс для новорожденных

Чтобы оставить ребенка, нужно открыть окно, положить туда младенца и закрыть дверцу, спустя 30 секунд она заблокируется и достать ребенка будет нельзя. В региональном минздраве отмечают, что после оставления ребенка мать отказывается от него, шанс вернуть его есть только пока он не попал в новую семью.