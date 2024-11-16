«Окно жизни»: в Омске появился беби-бокс для новорожденных

Posted 16 ноября, 10:51
Published 16 ноября, 10:51
Modified 16 ноября, 11:15
Updated 16 ноября, 11:15
В Городском клиническом перинатальном центре на улице Герцена появился беби-бокс, в котором женщины могут оставлять новорожденных детей если, по каким-то причинам, не готовы к воспитанию. «Окно жизни» заработало в центре полгода назад, на него указывают специальные таблички, пишет «Вечерний Омск».
Чтобы оставить ребенка, нужно открыть окно, положить туда младенца и закрыть дверцу, спустя 30 секунд она заблокируется и достать ребенка будет нельзя. В региональном минздраве отмечают, что после оставления ребенка мать отказывается от него, шанс вернуть его есть только пока он не попал в новую семью.
Известно, что за полгода работы бокса никто не оставлял в нем детей.
Напомним, что, согласно статистике ЗАГСа, в Омской области значительно снизилась рождаемость. За 9 месяцев 2024 года на свет появилось 10 772 ребенка. За этот же период прошлого года в регионе родились 11 696 детей, в 2022 году цифра равнялась 12 277, а в 2021 — 13 137.