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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Сейчас малыш находится под наблюдением врачей

В Омской области в канаве нашли живого новорожденного ребенка

25 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Сейчас малыш находится под наблюдением врачей

В омском селе в канаве нашли живого новорожденного мальчика

Сейчас следователи устанавливают личность матери малыша и выясняют все подробности случившегося.

Дикий случай сегодня днем шокировал райцентр Одесское. Там в канаве в небольшом парке на улице Первомайской посреди села нашли живого новорожденного ребенка.

«Сейчас малыш находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он здоров», — рассказали Города55 в СКР по Омской области.
На месте происшествия сейчас работают следователиНа месте происшествия сейчас работают следователи
На месте происшествия сейчас работают следователи
Фото: СКР по Омской области

Как выяснил Город55, в канаве нашли мальчика с почти богатырским весом в 3.2 килограмма. Ребенка планируют транспортировать в одну из городских больниц. Предварительно, он родился около суток назад.

Ребенка нашли в лесополосеРебенка нашли в лесополосе
Ребенка нашли в лесополосе
Фото: СКР по Омской области

По факту этого инцидента в СКР по Омской области проводится проверка, ведутся поиски матери.

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