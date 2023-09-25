В Омской области в канаве нашли живого новорожденного ребенка

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Дикий случай сегодня днем шокировал райцентр Одесское. Там в канаве в небольшом парке на улице Первомайской посреди села нашли живого новорожденного ребенка.
«Сейчас малыш находится под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он здоров», — рассказали Города55 в СКР по Омской области.
Как выяснил Город55, в канаве нашли мальчика с почти богатырским весом в 3.2 килограмма. Ребенка планируют транспортировать в одну из городских больниц. Предварительно, он родился около суток назад.
По факту этого инцидента в СКР по Омской области проводится проверка, ведутся поиски матери.