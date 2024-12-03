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Posted 3 декабря, 03:40

Published 3 декабря, 03:40

Modified 3 декабря, 03:40

Updated 3 декабря, 03:40

В омском минздраве сообщили, где жительницы региона чаще рожали в ноябре

Мальчиков больше, чем девочек: в Омской области в ноябре родилось 1033 ребенка

3 декабря 2024, 03:40
Фото: 1MI.

В омском минздраве сообщили, где жительницы региона чаще рожали в ноябре

На районы Омской области приходится лишь 4,65% от общего количества родившихся детей.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале рассказал, что в Омской области в ноябре родилось 1033 ребенка. На этот раз мальчиков оказалось больше, чем девочек: 531 против 502. Интересно, что в октябре количество новорожденных было выше — 1074 детей.

В районах области за последний месяц осени появилось только 48 детей. Среди них наибольшее количество малышей родилось в Черлаке (13): восемь мальчиков и пять девочек. В Исилькуле было зарегистрировано 11 новорожденных, а в Большереченской ЦРБ — еще восемь.

В Омске, в свою очередь, за ноябрь родилось 985 малышей. Из них в Областной клинической больнице на свет появилось 328 детей, в Городском клиническом перинатальном центре — 318, в Клиническом родильном доме №6 — 269, а в Родильном доме №4 — 70.

Интересно, что в Областной клинической больнице наблюдается самая большая разница в числе рожденных мальчиков и девочек: 176 мальчишек и 152 девочки. При этом 11 семей в городе стали счастливыми «обладателями» двойняшек.

В Омской области почти 78% детей рождаются в полных семьях
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Дети#Новости#Роды#Новорожденные#Двойняшки
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