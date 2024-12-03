Мальчиков больше, чем девочек: в Омской области в ноябре родилось 1033 ребенка

В районах области за последний месяц осени появилось только 48 детей. Среди них наибольшее количество малышей родилось в Черлаке (13): восемь мальчиков и пять девочек. В Исилькуле было зарегистрировано 11 новорожденных, а в Большереченской ЦРБ — еще восемь.