Мальчиков больше, чем девочек: в Омской области в ноябре родилось 1033 ребенка

Posted 3 декабря, 03:40
Published 3 декабря, 03:40
Modified 3 декабря, 03:40
Updated 3 декабря, 03:40
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов в своем телеграм-канале рассказал, что в Омской области в ноябре родилось 1033 ребенка. На этот раз мальчиков оказалось больше, чем девочек: 531 против 502. Интересно, что в октябре количество новорожденных было выше — 1074 детей.
В районах области за последний месяц осени появилось только 48 детей. Среди них наибольшее количество малышей родилось в Черлаке (13): восемь мальчиков и пять девочек. В Исилькуле было зарегистрировано 11 новорожденных, а в Большереченской ЦРБ — еще восемь.
В Омске, в свою очередь, за ноябрь родилось 985 малышей. Из них в Областной клинической больнице на свет появилось 328 детей, в Городском клиническом перинатальном центре — 318, в Клиническом родильном доме №6 — 269, а в Родильном доме №4 — 70.
Интересно, что в Областной клинической больнице наблюдается самая большая разница в числе рожденных мальчиков и девочек: 176 мальчишек и 152 девочки. При этом 11 семей в городе стали счастливыми «обладателями» двойняшек.