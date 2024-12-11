Сегодня в Омске: смертельный пожар, тайна травмы Ткачева и очередная отмена концерта

В Омске может не состояться еще один концерт, но этот раз речь идет о выступлении Леонида Агутина и «Квартета И», который должен состоятся 5 февраля в G-Drive Арене. Совет атаманов вновь обратился к губернатору Хоценко и призвал отменить мероприятие, так как группа Агутина — люди «абсолютно проукраинские, и даже, вроде как, осуществляли поддержку армии ВСУ».