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Posted 11 декабря, 14:23

Published 11 декабря, 14:23

Modified 11 декабря, 14:27

Updated 11 декабря, 14:27

Иллюстрация

Сегодня в Омске: смертельный пожар, тайна травмы Ткачева и очередная отмена концерта

11 декабря 2024, 14:23
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске при ремонте газели произошел смертельный пожар

Сегодня ночью в садоводческом товариществе «Незабудка» в Центральном округе произошел смертельный пожар. Двое мужчин в гараже ремонтировали грузовую газель, заправленную газовым топливом. Во время работы они нарушили правила пожарной безопасности, из-за этого газовоздушная смесь загорелась, пламя начало разрастаться. Оба омича не смогли спастись.

Трагический пожар в омском СНТ: в гараже погибли двое ремонтников
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Новость №2. Спортивный журналист рассказал подробности о травме Ткачева

Сегодня спортивный обозреватель Александр Бедаев поделился шокирующими подробностями о восстановлении нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева после травмы. Оказалось, что форвард перенес не одну, а две операции на ахилле. Первая прошла в Москве и оказалась неудачной, чтобы исправить ее последствия, пришлось лететь в Германию.

Стали известны скандальные подробности о травме Ткачева, которые скрывал «Авангард»
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Новость №3. Казаки снова хотят запретить в Омске концерт

В Омске может не состояться еще один концерт, но этот раз речь идет о выступлении Леонида Агутина и «Квартета И», который должен состоятся 5 февраля в G-Drive Арене. Совет атаманов вновь обратился к губернатору Хоценко и призвал отменить мероприятие, так как группа Агутина — люди «абсолютно проукраинские, и даже, вроде как, осуществляли поддержку армии ВСУ».

Омские казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И»
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