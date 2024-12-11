Сегодня в Омске: смертельный пожар, тайна травмы Ткачева и очередная отмена концерта

Posted 11 декабря, 14:23
Published 11 декабря, 14:23
Modified 11 декабря, 14:27
Updated 11 декабря, 14:27
Новость №1. В Омске при ремонте газели произошел смертельный пожар
Сегодня ночью в садоводческом товариществе «Незабудка» в Центральном округе произошел смертельный пожар. Двое мужчин в гараже ремонтировали грузовую газель, заправленную газовым топливом. Во время работы они нарушили правила пожарной безопасности, из-за этого газовоздушная смесь загорелась, пламя начало разрастаться. Оба омича не смогли спастись.
Новость №2. Спортивный журналист рассказал подробности о травме Ткачева
Сегодня спортивный обозреватель Александр Бедаев поделился шокирующими подробностями о восстановлении нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева после травмы. Оказалось, что форвард перенес не одну, а две операции на ахилле. Первая прошла в Москве и оказалась неудачной, чтобы исправить ее последствия, пришлось лететь в Германию.
Новость №3. Казаки снова хотят запретить в Омске концерт
В Омске может не состояться еще один концерт, но этот раз речь идет о выступлении Леонида Агутина и «Квартета И», который должен состоятся 5 февраля в G-Drive Арене. Совет атаманов вновь обратился к губернатору Хоценко и призвал отменить мероприятие, так как группа Агутина — люди «абсолютно проукраинские, и даже, вроде как, осуществляли поддержку армии ВСУ».