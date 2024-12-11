Трагический пожар в омском СНТ: в гараже погибли двое ремонтников

Следственный комитет и прокуратура Омской области сообщают, что пожар случился в ночь с 10 на 11 декабря в садоводческом товариществе «Незабудка» в Центральном округе. Мужчины занимались ремонтом грузовой газели, заправленной газовым топливом, в гараже. Во время работы они нарушили правила пожарной безопасности, что привело к воспламенению газовоздушной смеси.