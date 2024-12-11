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Posted 11 декабря, 04:50

Published 11 декабря, 04:50

Modified 11 декабря, 09:16

Updated 11 декабря, 09:16

В Омске при ремонте газели произошел смертельный пожар

Трагический пожар в омском СНТ: в гараже погибли двое ремонтников

11 декабря 2024, 04:50
Фото: 1MI.

В Омске при ремонте газели произошел смертельный пожар

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 декабря в Центральном округе.

Следственный комитет и прокуратура Омской области сообщают, что пожар случился в ночь с 10 на 11 декабря в садоводческом товариществе «Незабудка» в Центральном округе. Мужчины занимались ремонтом грузовой газели, заправленной газовым топливом, в гараже. Во время работы они нарушили правила пожарной безопасности, что привело к воспламенению газовоздушной смеси.

Видео: Прокуратура Омской области.

Возгорание стало причиной гибели двух мужчин, одному было 40 лет, другому — 48 лет. На данный момент их личности установлены. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, которая поможет точно установить причины происшествия.

После завершения проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

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#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Прокуратура#Следственный комитет#Пожары#Пожар с погибшими#Возгорание
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