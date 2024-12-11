Трагический пожар в омском СНТ: в гараже погибли двое ремонтников

Posted 11 декабря, 04:50
Published 11 декабря, 04:50
Modified 11 декабря, 09:16
Updated 11 декабря, 09:16
Следственный комитет и прокуратура Омской области сообщают, что пожар случился в ночь с 10 на 11 декабря в садоводческом товариществе «Незабудка» в Центральном округе. Мужчины занимались ремонтом грузовой газели, заправленной газовым топливом, в гараже. Во время работы они нарушили правила пожарной безопасности, что привело к воспламенению газовоздушной смеси.
Возгорание стало причиной гибели двух мужчин, одному было 40 лет, другому — 48 лет. На данный момент их личности установлены. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, которая поможет точно установить причины происшествия.
После завершения проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).