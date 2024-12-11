Стали известны скандальные подробности о травме Ткачева, которые скрывал «Авангард»

Posted 11 декабря, 09:00
Published 11 декабря, 09:00
Modified 11 декабря, 09:02
Updated 11 декабря, 09:02
Хоккейный эксперт Александр Бедаев поделился шокирующими подробностями о травме нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. Оказалось, что форвард перенес не одну, а две операции на ахилле. Первая прошла в Москве и оказалась неудачной, ее последствия пришлось исправлять врачам из Германии.
«Ткачеву действительно неудачно сделали операцию в Москве, потом в Германии исправляли ее последствия. Никаких санкций к медштабу „Авангарда“ не применено, никто не уволен именно потому, что медштаб настаивал на проведении операции в Германии», — рассказал журналист в своем телеграм-канале.
Но как получилось, что врачи были намерены провести операцию в Германии, но прошла она все равно в Москве? Ответ очень прост. После разрыва ахиллова сухожилия вмешательство нужно проводить как можно скорее, а для перелета в Германию пришлось бы 10 дней ждать визу. Решающим, пишет Бедаев, стало мнение некой «стороны Ткачева», именно она настояла на операции в столице.
«Был ли резон так поступать? Если бы операция прошла, как запланировано — то да. Операцию ведь делали не в районной поликлинике. Далеко не все спортсмены в разных видах спорта летают оперироваться в Европу. Большая часть так или иначе оперируется в стране», — отметил он.
Напомним, что Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как травма произошла во время подготовки к сезону. Когда именно нападающий вернется в строй — до сих пор точно неизвестно, но предполагается, что это произойдет в начале следующего года.