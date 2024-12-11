gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 09:00

Published 11 декабря, 09:00

Modified 11 декабря, 09:02

Updated 11 декабря, 09:02

Стали известны скандальные подробности о травме Ткачева, которые скрывал «Авангард»

Стали известны скандальные подробности о травме Ткачева, которые скрывал «Авангард»

11 декабря 2024, 09:00
Фото: ХК «Авангард».
Оказалось, что форварду делали не одну, а две операции на ахилле.

Хоккейный эксперт Александр Бедаев поделился шокирующими подробностями о травме нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. Оказалось, что форвард перенес не одну, а две операции на ахилле. Первая прошла в Москве и оказалась неудачной, ее последствия пришлось исправлять врачам из Германии.

«Ткачеву действительно неудачно сделали операцию в Москве, потом в Германии исправляли ее последствия. Никаких санкций к медштабу „Авангарда“ не применено, никто не уволен именно потому, что медштаб настаивал на проведении операции в Германии», — рассказал журналист в своем телеграм-канале.
Издержки перестройки: «Авангард» превысил потолок зарплат на 95 млн рублей
Узнать подробнее

Но как получилось, что врачи были намерены провести операцию в Германии, но прошла она все равно в Москве? Ответ очень прост. После разрыва ахиллова сухожилия вмешательство нужно проводить как можно скорее, а для перелета в Германию пришлось бы 10 дней ждать визу. Решающим, пишет Бедаев, стало мнение некой «стороны Ткачева», именно она настояла на операции в столице.

«Был ли резон так поступать? Если бы операция прошла, как запланировано — то да. Операцию ведь делали не в районной поликлинике. Далеко не все спортсмены в разных видах спорта летают оперироваться в Европу. Большая часть так или иначе оперируется в стране», — отметил он.

Напомним, что Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как травма произошла во время подготовки к сезону. Когда именно нападающий вернется в строй — до сих пор точно неизвестно, но предполагается, что это произойдет в начале следующего года.

Агент Владимира Ткачева отреагировал на слухи о возможном расторжении контракта
Узнать подробнее
Читайте также:
Готовы заплатить много денег: «Авангард» хочет подписать лидера «Северстали»Олимпийский чемпион Быков объяснил, куда на самом деле из Омска уехал Линден ВейСергей Звягин раскрыл подробности увольнения из «Авангарда» в большом интервью
#Анастасия Баянова#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#Хоккейный клуб#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика