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Posted 11 декабря, 07:37

Published 11 декабря, 07:37

Modified 12 декабря, 02:31

Updated 12 декабря, 02:31

Иллюстрация

Омские казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И»

11 декабря 2024, 07:37
Фото: 1MI. Иллюстрация
Совет Атаманов Казачьего Народа требует запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И», который должен состоятся 5 февраля в G-Drive Арене.

Концерт Леонида Агутина и «Квартета И» (16+) в Омске собираются запретить. Информация с требованиями появилась в паблике Совета Атаманов ВКонтакте сегодня, 11 декабря. Город55 обратился за комментарием к организации.

К нам обратилась инициативная группа. Поблагодарили за отмену концерта Дианы Арбениной. Они [инициативная группа] предложили нам сделать все возможное, чтобы мы посодействовали отмене концерта Агутина и «Квартета И», которые абсолютно проукраинские, и даже, вроде как, осуществляли поддержку армии ВСУ. В современной геополитической ситуации каждый четко должен понимать, где он и с кем», — рассказал Городу55 походный атаман Владислав Буланкин.

Совет Атаманов обратился с соответствующей просьбой к губернатору Омской области Виталию Хоценко. Документ опубликован в паблике организации.

Ранее Город55 рассказывал, что Совет омских атаманов обратился к Виталию Хоценко и попросил отменить концерт Дианы Арбениной (12+), объяснив это политическими высказываниями исполнительницы в 2014 году.

Омичи отреагировали на отмену концерта Дианы Арбениной на G-Drive-Арене
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Казаки#Украина#G-Drive Арена#Геополитика#Совет Атаманов
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