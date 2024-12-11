Омские казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И»

Posted 11 декабря, 07:37
Published 11 декабря, 07:37
Modified 12 декабря, 02:31
Updated 12 декабря, 02:31
Концерт Леонида Агутина и «Квартета И» (16+) в Омске собираются запретить. Информация с требованиями появилась в паблике Совета Атаманов ВКонтакте сегодня, 11 декабря. Город55 обратился за комментарием к организации.
К нам обратилась инициативная группа. Поблагодарили за отмену концерта Дианы Арбениной. Они [инициативная группа] предложили нам сделать все возможное, чтобы мы посодействовали отмене концерта Агутина и «Квартета И», которые абсолютно проукраинские, и даже, вроде как, осуществляли поддержку армии ВСУ. В современной геополитической ситуации каждый четко должен понимать, где он и с кем», — рассказал Городу55 походный атаман Владислав Буланкин.
Совет Атаманов обратился с соответствующей просьбой к губернатору Омской области Виталию Хоценко. Документ опубликован в паблике организации.
Ранее Город55 рассказывал, что Совет омских атаманов обратился к Виталию Хоценко и попросил отменить концерт Дианы Арбениной (12+), объяснив это политическими высказываниями исполнительницы в 2014 году.