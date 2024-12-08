Омск в воскресенье: открытый перекресток, визит полпреда и приближающиеся морозы

Зима вступает в свои права, в ближайшие две недели, как следует из предварительных прогнозов синоптиков, регион ждет переменчивая погода. Холодным выдастся первый день новой рабочей недели: ночью 9 декабря температура воздуха составит -23… -28 градусов, днем будет -18. С 18 декабря тоже ожидается похолодание до -32 градусов: такой погода будет по ночам. Холода «идут» в Омскую область с Урала.