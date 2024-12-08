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Posted 8 декабря, 13:35

Published 8 декабря, 13:35

Modified 8 декабря, 13:35

Updated 8 декабря, 13:35

Омск в воскресенье: открытый перекресток, визит полпреда и приближающиеся морозы

Омск в воскресенье: открытый перекресток, визит полпреда и приближающиеся морозы

8 декабря 2024, 13:35
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске частично открыли еще один перекресток бульвара Архитекторов

В городской администрации сдержали свои слова и 8 декабря открыли для омичей перекресток бульвара Архитекторов и улицы Крупской. Проезд будет доступен временно только в одном направлении. Такой мерой надеются справиться с существующими заторами на дорогах и облегчить движение жителям Левобережья, которые направляются в сторону метромоста и Ленинградского моста.

В Омске открыли перекресток бульвара Архитекторов и Крупской, но далеко не для всех
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Новость №2. Омск проинспектировал полпред президента в СФО Анатолий Серышев

В воскресенье в Омске с визитом побывал полномочный представитель президента России в СФО. У Анатолия Серышева, ранее жестко критиковавшего регион за подготовку к отопительному сезону, состоялась встреча с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Тем для обсуждения набралось много: расселение аварийного жилья, решение проблем дольщиков, отопление, модернизация инфраструктуры ЖКХ, строительство аэропорта в Федоровке, Северного обхода и многое другое.

Прогнозы сбылись: критиковавший регион полпред Серышев прибыл с визитом в Омск
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Новость №3. Омскую область настигнут морозы до -32 градусов

Зима вступает в свои права, в ближайшие две недели, как следует из предварительных прогнозов синоптиков, регион ждет переменчивая погода. Холодным выдастся первый день новой рабочей недели: ночью 9 декабря температура воздуха составит -23… -28 градусов, днем будет -18. С 18 декабря тоже ожидается похолодание до -32 градусов: такой погода будет по ночам. Холода «идут» в Омскую область с Урала.

По Омской области ударят сибирские морозы до -32 градусов
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