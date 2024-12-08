Омск в воскресенье: открытый перекресток, визит полпреда и приближающиеся морозы

Posted 8 декабря, 13:35
Published 8 декабря, 13:35
Modified 8 декабря, 13:35
Updated 8 декабря, 13:35
Новость №1. В Омске частично открыли еще один перекресток бульвара Архитекторов
В городской администрации сдержали свои слова и 8 декабря открыли для омичей перекресток бульвара Архитекторов и улицы Крупской. Проезд будет доступен временно только в одном направлении. Такой мерой надеются справиться с существующими заторами на дорогах и облегчить движение жителям Левобережья, которые направляются в сторону метромоста и Ленинградского моста.
Новость №2. Омск проинспектировал полпред президента в СФО Анатолий Серышев
В воскресенье в Омске с визитом побывал полномочный представитель президента России в СФО. У Анатолия Серышева, ранее жестко критиковавшего регион за подготовку к отопительному сезону, состоялась встреча с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Тем для обсуждения набралось много: расселение аварийного жилья, решение проблем дольщиков, отопление, модернизация инфраструктуры ЖКХ, строительство аэропорта в Федоровке, Северного обхода и многое другое.
Зима вступает в свои права, в ближайшие две недели, как следует из предварительных прогнозов синоптиков, регион ждет переменчивая погода. Холодным выдастся первый день новой рабочей недели: ночью 9 декабря температура воздуха составит -23… -28 градусов, днем будет -18. С 18 декабря тоже ожидается похолодание до -32 градусов: такой погода будет по ночам. Холода «идут» в Омскую область с Урала.