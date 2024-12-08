В Омске открыли перекресток бульвара Архитекторов и Крупской, но далеко не для всех

Posted 8 декабря, 11:00
Published 8 декабря, 11:00
Modified 8 декабря, 11:48
Updated 8 декабря, 11:48
В воскресенье для омичей открыли еще один перекресток бульвара Архитекторов. Транспорт пустят по схеме: улица Крупской при движение от улицы Дмитриева — правый поворот на бульвар Архитекторов — правый съезд на улицу Крупской в сторону метромоста.
Есть, правда, один нюанс. Проехать по этому участку можно будет только в одном направлении: проезд навстречу, как сообщил мэр Сергей Шелест, все еще запрещен. На перекрестке уже установили временные дорожные знаки. Омичей просят быть внимательными и следить за установленными знаками.
Такой временной мерой в городской администрации рассчитывают снизить заторы на дорогах и открыть для жителей этой части Левобережья более динамичный проезд в сторону мостов — метромоста и Ленинградского.
Напомним, что бульвар Архитекторов не смогли отремонтировать в изначально установленные сроки, теперь работы не только продлятся до конца 2025 года, но и подорожают на 300 млн рублей. Соответствующие изменения в контракт, заключенный с компанией «Стройтраст» Армана Акопяна, внесли в начале декабря.