В Омске открыли перекресток бульвара Архитекторов и Крупской, но далеко не для всех

Есть, правда, один нюанс. Проехать по этому участку можно будет только в одном направлении: проезд навстречу, как сообщил мэр Сергей Шелест, все еще запрещен. На перекрестке уже установили временные дорожные знаки. Омичей просят быть внимательными и следить за установленными знаками.