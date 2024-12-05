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Posted 5 декабря, 10:15

Published 5 декабря, 10:15

Modified 5 декабря, 10:17

Updated 5 декабря, 10:17

Иллюстрация

На омском Левобережье планируют частично открыть перекресток Архитекторов — Крупской

5 декабря 2024, 10:15
Фото: 1MI. Иллюстрация
Подготовительные работы на участке должны закончить до конца текущей недели, а после разрешить движение, рассказали Городу55 в депстрое омской мэрии.

В Омске перекресток бульвара Архитекторов и улицы Крупской планируют частично открыть для движения транспорта. Об этом Городу55 рассказали в департаменте строительства мэрии.

«Для транспорта будет доступен проезд в одностороннем режиме по схеме: ул. Крупской при движении от ул. Дмитриева — правый поворот на участок бульвара Архитектора — правый съезд на ул. Крупской в сторону метромоста. Для организации движения подрядчику необходимо выставить ряд технических средств, предусмотренных проектом», — сообщили в ведомстве.

Планируется, что подготовку перекрестка завершат до конца этой недели, а после разрешат движение.

Напомним, что полностью завершить ремонт бульвара Архитекторов планируют в 2025 году. Сроки сдвинулись из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования. Работы на бульваре ведет ООО «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.

Теперь официально. Завершение ремонта бульвара Архитекторов перенесли на 2025 год
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#Евгений Игишев#Транспорт#Перекресток#Дорожное движение#Бульвар Архитекторов
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