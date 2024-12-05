На омском Левобережье планируют частично открыть перекресток Архитекторов — Крупской

Posted 5 декабря, 10:15
Published 5 декабря, 10:15
Modified 5 декабря, 10:17
Updated 5 декабря, 10:17
В Омске перекресток бульвара Архитекторов и улицы Крупской планируют частично открыть для движения транспорта. Об этом Городу55 рассказали в департаменте строительства мэрии.
«Для транспорта будет доступен проезд в одностороннем режиме по схеме: ул. Крупской при движении от ул. Дмитриева — правый поворот на участок бульвара Архитектора — правый съезд на ул. Крупской в сторону метромоста. Для организации движения подрядчику необходимо выставить ряд технических средств, предусмотренных проектом», — сообщили в ведомстве.
Планируется, что подготовку перекрестка завершат до конца этой недели, а после разрешат движение.
Напомним, что полностью завершить ремонт бульвара Архитекторов планируют в 2025 году. Сроки сдвинулись из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования. Работы на бульваре ведет ООО «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.