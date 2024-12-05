На омском Левобережье планируют частично открыть перекресток Архитекторов — Крупской

Напомним, что полностью завершить ремонт бульвара Архитекторов планируют в 2025 году. Сроки сдвинулись из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования. Работы на бульваре ведет ООО «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.