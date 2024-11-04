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Морозы

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Ноябрь
На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21
4 ноября, 02:30
Октябрь
Тепло и солнце: перед похолоданием и снегом Омск столкнется с почти летней погодой
7 октября, 05:21
Июль
Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления
8 июля, 03:23
Апрель
Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ
19 апреля, 06:32
Март
Закрыли окна картоном. Омские бомжи поселились в теплой остановке в Нефтяниках
18 марта, 03:26
Февраль
Село в Омской области осталось без воды из-за морозов и поломки водовозки
22 февраля, 09:07
Шок. В центре города в Сибири заметили волка
Очевидцы поделились фотографиями животного в социальных сетях.
19 февраля, 08:00
В Омске при крепких морозах ввели режим «черного неба»
Из-за особых погодных условий рассеивание вредных примесей в воздухе невозможно до 11 часов утра.
19 февраля, 03:41
Начнут падать сосульки. Стала известна дата потепления в Омской области
17 февраля, 10:01
Январь
Побитые рекорды и новые сюрпризы. Как прошла половина зимы в Омске
17 января, 06:51
Декабрь 2023
Первая неделя. После нулевых температур в Омск придет мощное похолодание
Последняя неделя года, принесшая в город тепло и слякоть, сменится серьезным похолоданием до -27 градусов.
31 декабря 2023, 03:39
В «Омской крепости» начали строить ледовый городок
18 декабря 2023, 06:10
Бастрыкин про отопление, омичи о салютах и спасение пациенток. Омск сегодня
16 декабря 2023, 13:16
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
13 декабря 2023, 05:27
В аномальные морозы в Омске на теплотрассе нашли труп мужчины
Личность умершего, как и причины его смерти, пока не установлены.
11 декабря 2023, 08:53
Город начинает согреваться? В Омске на ТЭЦ-5 запустили еще один резервный котел
11 декабря 2023, 06:03
Не согреться. Этой зимой в Омске не открылась теплая палатка для бездомных
11 декабря 2023, 03:15
«Замерзаем!»: омичи так и не смогли дождаться отопления, несмотря на обещания ТГК-11
8 декабря 2023, 08:05
В Казахстане закрыли движение из Омской области из-за сильных морозов
В Госавтоинспекции попросили водителей воздержаться от дальних поездок.
8 декабря 2023, 04:33
Сразу на двух омских ТЭЦ перед морозами зафиксировали больше аварий
7 декабря 2023, 09:38

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