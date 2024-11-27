Полпред президента раскритиковал Омск за подготовку к зиме. Вся вина на ТГК-11

Шелест добавил, что ТГК-11 провела большой объем работ при подготовке к сезону. Но в документе проверки Ростехнадзора говорится, что «Омск не готов к отопительному периоду исключительно по причине неготовности АО ТГК-11 в связи с неустранением замечаний».