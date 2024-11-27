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Posted 27 ноября, 11:10

Published 27 ноября, 11:10

Modified 27 ноября, 13:30

Updated 27 ноября, 13:30

Иллюстрация

Полпред президента раскритиковал Омск за подготовку к зиме. Вся вина на ТГК-11

27 ноября 2024, 11:10
Фото: 1MI. Иллюстрация
Поводом для критики стала проверка Ростехнадзора, которая выявила замечания у теплогенерирующей компании.

Полпред президента в СФО Анатолий Серышев раскритиковал Омск за подготовку к зиме. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Анатолий Анатольевич Серышев достаточно жестко оценил степень готовности ряда сибирских городов к зиме. В список, наряду с Новосибирском, Иркутском, Юргой, Новокузнецком и еще целым рядом городов попал и Омск. К сожалению, наши коллеги из ТГК-11 сыграли в этом главную роль», — рассказал градоначальник.

Шелест добавил, что ТГК-11 провела большой объем работ при подготовке к сезону. Но в документе проверки Ростехнадзора говорится, что «Омск не готов к отопительному периоду исключительно по причине неготовности АО ТГК-11 в связи с неустранением замечаний».

Мэр выразил надежду, что после оценки полпреда ТГК-11 займется модернизацией.

Акт проверки РостехнадзораАкт проверки Ростехнадзора
Акт проверки Ростехнадзора. Фото: Тг-канал Сергея Шелеста

Город55 обратился за комментарием в ТГК-11.

«При проверке готовности к отопительному сезону-24/25 Ростехнадзором были выявлены нарушения и установлены сроки их устранения. Данные нарушения не влияют на прохождение отопительного сезона. Все сроки по их устранению строго соблюдаются», — рассказали в компании.

В начале ноября в Минэнерго России сообщили, что омская ТЭЦ-5 оказалась не готова к зиме.

В Омске проблемную ТЭЦ-5 признали не готовой к зиме
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#Евгений Игишев#Омск
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