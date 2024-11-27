Полпред президента раскритиковал Омск за подготовку к зиме. Вся вина на ТГК-11

Posted 27 ноября, 11:10
Published 27 ноября, 11:10
Modified 27 ноября, 13:30
Updated 27 ноября, 13:30
Полпред президента в СФО Анатолий Серышев раскритиковал Омск за подготовку к зиме. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Анатолий Анатольевич Серышев достаточно жестко оценил степень готовности ряда сибирских городов к зиме. В список, наряду с Новосибирском, Иркутском, Юргой, Новокузнецком и еще целым рядом городов попал и Омск. К сожалению, наши коллеги из ТГК-11 сыграли в этом главную роль», — рассказал градоначальник.
Шелест добавил, что ТГК-11 провела большой объем работ при подготовке к сезону. Но в документе проверки Ростехнадзора говорится, что «Омск не готов к отопительному периоду исключительно по причине неготовности АО ТГК-11 в связи с неустранением замечаний».
Мэр выразил надежду, что после оценки полпреда ТГК-11 займется модернизацией.
Город55 обратился за комментарием в ТГК-11.
«При проверке готовности к отопительному сезону-24/25 Ростехнадзором были выявлены нарушения и установлены сроки их устранения. Данные нарушения не влияют на прохождение отопительного сезона. Все сроки по их устранению строго соблюдаются», — рассказали в компании.
В начале ноября в Минэнерго России сообщили, что омская ТЭЦ-5 оказалась не готова к зиме.